Утім, квапитися з висновками не варто, зазначив у розмові з 24 Каналом політолог Валентин Гладких. У цій ситуації важливу роль відіграватиме саме коаліційний уряд.
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Ситуація зі Словаччиною
Валентин Гладких наголосив, що Словаччина є членом ЄС та НАТО – організацій, які мають свої інституційні інтереси. А отже Роберт Фіцо не зможе одноосібно впливати на політику.
На парламентських виборах перемагає той, хто формує коаліцію, коаліційний уряд. Фіцо одноосібно не може сформувати коаліцію. Йому доведеться шукати партнерів. І все залежить від позиції, яку вони займуть. Тоді ми можемо говорити наскільки він буде суверенним у схваленні тих чи інших рішень,
– відзначив політолог.
Тому коаліція, яка складеться в Словаччині, може залишити досить обмежене коло для маневрів Фіцо. Ба більше – раніше будучи на своїй посаді він підтримував санкції проти Росії після початку повномасштабного вторгнення, відзначив політолог. Це означає, що є певні важелі впливу.
"Думаю, і Угорщина, і Словаччина включені в міжнародну систему відносин. Зокрема, економічних. І, ймовірно, мають певні плюси від цього. Навряд чи вони зацікавлені, щоб ці плюси втратити. Тому думаю, що вони рухатимуться в руслі рішень ЄС і НАТО", – додав він.
Політика Словаччини: останні новини
- Головним конкурентом Фіцо була проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка, яка певний час лідирувала. Одним з головних меседжів Фіцо була обіцянка припинити підтримку України. Також він наголосив і на продовжені заборони щодо українського зерна.
- 5 жовтня стало відомо, що уряд Словаччини підготував для України новий пакет військової допомоги і хотів його надіслати. Утім, президентка країни Зузана Чапутова виступила проти. Своє рішення вона пов'язала саме з перемогою партії Фіцо.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що варто спокійно ставитися до подібних заяв. За його словами, це ситуативна заява. Будуть консультації і вибудувана нова політика щодо України.