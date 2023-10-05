Впрочем, торопиться с выводами не стоит, отметил в разговоре с 24 Каналом политолог Валентин Гладких. В этой ситуации важную роль будет играть именно коалиционное правительство.
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Ситуация со Словакией
Валентин Гладких подчеркнул, что Словакия является членом ЕС и НАТО – организаций, имеющих свои институциональные интересы. А значит, Роберт Фицо не сможет влиять на политику единолично.
На парламентских выборах побеждает тот, кто формирует коалицию, коалиционное правительство. Фицо единолично не может сформировать коалицию. Ему придется искать партнеров. И все зависит от позиции, которую они займут. Тогда мы можем говорить, насколько он будет суверенным в одобрении тех или иных решений,
– отметил политолог.
Поэтому коалиция, которая сложится в Словакии, может оставить достаточно ограниченный круг для маневров Фицо. Более того – ранее будучи в своей должности он поддерживал санкции против России после начала полномасштабного вторжения, отметил политолог. Это означает, что есть определенные рычаги воздействия.
"Думаю, и Венгрия, и Словакия включены в международную систему отношений. В частности, экономических. И, вероятно, имеют определенные плюсы от этого. Вряд ли они заинтересованы, чтобы эти плюсы потерять. Поэтому думаю, что они будут двигаться в русле решений ЕС и НАТО ", – добавил он.
Словакия: последние новости
- Главным конкурентом Фицо была проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко, некоторое время лидировала. Одним из главных месседжей Фицо было обещание прекратить поддержку Украины. Также он подчеркнул и на продолженные запрета по украинскому зерну.
- 5 октября стало известно, что правительство Словакии подготовило для Украины новый пакет военной помощи и хотело его отправить. Впрочем, президент страны Зузана Чапутова выступила против. Свое решение она связала именно с победой партии Фицо.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что следует спокойно относиться к подобным заявлениям. По его словам, оно ситуативное. Будут консультации и выстроена новая политика по Украине.