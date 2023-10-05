Впрочем, торопиться с выводами не стоит, отметил в разговоре с 24 Каналом политолог Валентин Гладких. В этой ситуации важную роль будет играть именно коалиционное правительство.

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Ситуация со Словакией

Валентин Гладких подчеркнул, что Словакия является членом ЕС и НАТО – организаций, имеющих свои институциональные интересы. А значит, Роберт Фицо не сможет влиять на политику единолично.

На парламентских выборах побеждает тот, кто формирует коалицию, коалиционное правительство. Фицо единолично не может сформировать коалицию. Ему придется искать партнеров. И все зависит от позиции, которую они займут. Тогда мы можем говорить, насколько он будет суверенным в одобрении тех или иных решений,

– отметил политолог.

Поэтому коалиция, которая сложится в Словакии, может оставить достаточно ограниченный круг для маневров Фицо. Более того – ранее будучи в своей должности он поддерживал санкции против России после начала полномасштабного вторжения, отметил политолог. Это означает, что есть определенные рычаги воздействия.

"Думаю, и Венгрия, и Словакия включены в международную систему отношений. В частности, экономических. И, вероятно, имеют определенные плюсы от этого. Вряд ли они заинтересованы, чтобы эти плюсы потерять. Поэтому думаю, что они будут двигаться в русле решений ЕС и НАТО ", – добавил он.

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