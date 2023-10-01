Почти все бюллетени уже обработали. По результатам голосования лидирует партия Роберта Фицо.

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На выборах в Словакии побеждает пророссийский политик

По результатам экзитполов TV Markiza и RTVS лидировала проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко. Впрочем, уже вскоре СМИ сообщили, что побеждает политсила пророссийского экс-премьера Роберта Фицо.

По данным Статистического управления Словакии, по состоянию на 08:50 1 октября Smer набрала 22,94 % голосов. "Прогрессивная Словакия" – на втором месте, 17,96%. Третье заняла партия Петера Пеллегрини "Голос" – 14,7%.

Aktuality.sk отмечает, что уже обработано 99,8% протоколов.

Результаты выборов по состоянию на 08:50 / Скриншот 24 Канала

Чем опасна победа Фицо