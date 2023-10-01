Почти все бюллетени уже обработали. По результатам голосования лидирует партия Роберта Фицо.
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На выборах в Словакии побеждает пророссийский политик
По результатам экзитполов TV Markiza и RTVS лидировала проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко. Впрочем, уже вскоре СМИ сообщили, что побеждает политсила пророссийского экс-премьера Роберта Фицо.
По данным Статистического управления Словакии, по состоянию на 08:50 1 октября Smer набрала 22,94 % голосов. "Прогрессивная Словакия" – на втором месте, 17,96%. Третье заняла партия Петера Пеллегрини "Голос" – 14,7%.
Aktuality.sk отмечает, что уже обработано 99,8% протоколов.
Результаты выборов по состоянию на 08:50 / Скриншот 24 Канала
Чем опасна победа Фицо
- Прежде всего, стоит напомнить, что экс-премьер Роберт Фицо покинул пост в 2018-м в результате массовых протестов после убийства журналиста-расследователя. Этот политик имеет пророссийские взгляды.
- Фицо пообещал прекратить поддержку Украины. Он выступает против членства нашего государства в НАТО. Также заявил, что в случае победы продолжит запрет относительно украинского зерна.
- "Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран", – цинично заявил Фицо в интервью в апреле.
- В комментарии 24 Каналу политолог Владимир Фесенко отметил, что многие называют экс-премьера "вторым Виктором Орбаном". Он действительно может возвратиться к власти. Однако, вероятнее всего, в Словакии будет коалиционное правительство.