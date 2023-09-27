Однако даже в случае победы партии экспремьера, он не сможет создать правительство самостоятельно. Это будет коалиция, которая заставит Фицо договариваться.

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Реванш Роберта Фицо

30 сентября в Словакии пройдут парламентские выборы, на которых лидирует партия экс-премьера Роберта Фица. Он дольше всего в истории занимал должность, но его уволили после массовых протестов в 2018 году. Политик лишился своей поддержки, однако война в Украине дала толчок к возрождению.

Роберт Фицо пообещал народу прекратить поддержку Украины и выступает против ее членства в НАТО, а также он назвал президента Словакии "американским агентом". На фоне последнего конфликта вокруг поставок украинского зерна, Фицо заявил, что в случае победы продолжит запрет.

Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран,

– заявил Фицо в апрельском интервью.

Несмотря на пророссийские настроения в стране, Словакия систематически помогала Украине противостоять агрессору. Государство направляло оружие, принимало беженцев, а также поддержало все санкции против России. Приход Роберта Фица может все изменить. Действия бывшего премьер-министра могут вызвать реакцию за границей и привести к изоляции Словакии.

Экспремьер предварительно имеет 20% поддержки, что на 3% больше, чем ближайший конкурент – партия "Прогрессивная Словакия". В марте разрыв достигал 5 процентных пунктов.

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