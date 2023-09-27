Останется ли Урсула фон дер Ляйен на второй срок в ЕК, кто может стать ее оппонентом и достаточная ли поддержка у действующего президента Еврокомиссии – рассказывает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

Кстати говоря ЕС продлит временную защиту украинцев до 2025 года

Президентская каденция фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии, возглавляет Еврокомиссию с декабря 2019 года. Она входит в группу Европейской народной партии и стала компромиссным кандидатом на пост президента Еврокомиссии и первой женщиной в истории, возглавившей высший орган исполнительной власти в ЕС.

Обратите внимание! Тогдашнего министра обороны Германии на должность главы Еврокомиссии предложил президент Франции Эммануэль Макрон.



Поскольку главы стран-членов ЕС не могли единогласно согласовать ни одного из кандидатов, немка фон дер Ляйен стала компромиссом, обойдя традиционную процедуру Spitzenkandidaten, в ходе которой европейские политические партии выдвигают своего кандидата на пост президента Еврокомиссии.





Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон в преддверии поездки в Китай / фото AFP

В Европарламенте за фон дер Ляйен проголосовали три основных политических группы: EPP, S&D и Renew Europe, таким образом сформировав большинство голосов.

В начале своей каденции политик сформировала новые горизонты для Еврокомиссии – защита окружающей среды и борьба с изменениями климата (известный Green deal), диджитализация, создание оборонного союза ЕС и усиление ЕС как политического игрока.

За четыре года работы фон дер Ляйен добилась успеха, считает глава аналитического центра Globsec в Брюсселе Роланд Фройденштайн. По его словам, президент Еврокомиссии достойно отреагировала на вызовы пандемии и войну в Украине. Она продемонстрировала, что ЕС должен реагировать быстрее, чем некоторые другие лидеры в национальных столицах.

Она также отреагировала достаточно хорошо на вызов со стороны Китая. И последнее, но не менее важное: она возглавила вопросы климатической политики и борьбы с изменением климата настолько хорошо, насколько это было возможно,

– сказал в комментарии 24 Каналу Роланд Фройденштайн.

Заместитель директора Центра европейской политики в Брюсселе Рикардо Борхес де Кастро соглашается с тем, что Урсула фон дер Ляйен проявила себя как хороший кризисный менеджер. Однако, по словам эксперта, важно, чтобы президент ЕК не просто реагировала на кризис, а формировала будущее. А сейчас ей этого не хватает.

Она смогла справиться с пандемией, полномасштабной агрессией России против Украины. Так что если оценивать эти сферы, то можно сказать, что ее мандат был положительным,

– сказал Борхес де Кастро.

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Урсула фон дер Ляйен и ее эволюция изменения взглядов на войну против Украины

Еще в 2014 году, во время своей работы в должности министра обороны Германии, Урсула фон дер Ляйен выступала против поставки оружия в Украину. После нападения России тогдашний министр призвала найти приемлемое решение для обеих сторон за столом переговоров, а не на поле боя. Кроме того, она откровенно боялась последствий со стороны Кремля в случае оказания военной помощи Киеву.

Больше оружия в этом регионе не приблизит нас к решению проблемы и не прекратит страдания населения,

– говорила в 2015 году фон дер Ляйен.

Однако уже летом 2019 года после согласования ее кандидатуры на пост президента Еврокомиссии среди стран-членов ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет отстаивать усиление санкций против России за агрессию против Украины.

После начала полномасштабного вторжения Еврокомиссия беспрецедентно быстро отреагировала на войну в Украине. В частности, ввела 11 пакетов санкции против России, снизив свою зависимость от российских товаров.

Кроме того, 4 марта ЕС активировал Директиву о временной защите, приняв более четырех миллионов украинцев.

В прошлом году ЕС передал 7,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи для Украины, а в этом году пакет поддержки в форме льготных ссуд составляет 18 миллиардов евро.



Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен и Денис Шмыгаль держат флаги ЕС и Украины на совместном заседании Кабмина и Совета Европейской Комиссии в Киеве, 2 февраля 2023 года / фото EPA-EFE

Еврокомиссия также подписала соглашение с Украиной о присоединении к программе единого рынка и инициировала пути солидарности, чтобы экспортировать украинскую сельскохозяйственную продукцию. Сама же глава Еврокомиссия предложила выделить 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на восстановление Украины в 2024 – 2027 годах.

Изменилась позиция и о предоставлении оружия – из Европейского фонда мира выделили 5,6 миллиарда евро на поставку вооружения. Более того, миссия военного оружия ЕС уже подготовила более 25 тысяч украинских военных.



Урсула фон дер Ляйен во время визита в Бучу, 8 апреля 2022 года / фото EPA / EFE

Кроме того, сейчас президент Еврокомиссии выступает за будущее Украины в ЕС. Во время ее каденции в прошлом году Украина получила статус кандидата, а во время своего выступления в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущее Украины – в ЕС.

Заместитель директора Центра европейской политики в Брюсселе Рикардо Борхес де Кастро считает, что украинская деятельность президента Еврокомиссии заслуживает высокой оценки. Эксперт говорит, что в отличие от многих других европейских лидеров Урсула фон дер Ляйен начала действовать быстро после полномасштабного вторжения.

Еврокомиссия и Урсула фон дер Ляйен изначально заняли позицию поддержки Украины. На уровне ЕС я бы выделил двух лидеров – фон дер Ляйен и Роберту Метсолу. Они имели четкую позицию с самого начала. Фон дер Ляйен также связывает свое политическое будущее с политическим будущим Украины в ЕС,

– считает Рикардо Борхес де Кастро.

Ежегодная речь фон дер Ляйен к Европарламенту: предвыборная кампания уже началась

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодной речью перед депутатами Европарламента в Страсбурге. Речь о состоянии Евросоюза является традиционным обращением к парламенту по образцу обращения президента США к Конгрессу.

Речь фон дер Ляйен стала последним выступлением перед евровыборами, которые пройдут в следующем году. В этом году Украина не была в центре внимания, на первый план вышли внутренние вызовы – успешный ответ на пандемию COVID, экономические последствия российской войны и стимулирование Европейского зеленого соглашения. Европейское медиа Euractiv уже окрестило выступление фон дер Ляйен "чистой предвыборной агитацией".

Рикардо Борхес де Кастро отметил, что хотя это была последняя речь за текущий срок полномочий президента Еврокомиссии, но не факт, что это была ее последняя речь в целом.

"Я думаю, что это была предвыборная речь, в которой она не только изложила основы того, что она считает достигнутым, но и немного очертила ожидания будущего", – сказал он.

Хотя официально Урсула фон дер Ляйен не заявила о своих планах баллотироваться, в Брюсселе уверены – она претендует на второй срок.

Урсула должна угодить всем

Как мы отмечали ранее, в 2019 году Урсула фон дер Ляйен обошла традиционную систему Spitzenkandidat и была избрана в качестве компромисса между государствами-членами ЕС.

Система Spitzenkandidat была создана в 2014 году, чтобы выборы в ЕС были демократическими и все европейские политические партии имели возможность представлять своих главных кандидатов на ключевые должности, как президент Комиссии.



Однако, как показывает практика, президента Еврокомиссии выбирают государства-члены ЕС, а затем эту кандидатуру должен поддержать Европарламент квалифицированным большинством.

Рикардо Борхес де Кастро из Центра европейской политики считает, что если бы фон дер Ляйен объявила о намерениях продолжить работу в должности главы Комиссии, это позволило бы самой Комиссии продолжать работать в полном объеме над задачами. С другой стороны, эксперт считает, что Урсуле более комфортно находиться "в кураторской политической среде, где она контролирует ситуацию".

Кампании могут быть грязными, поэтому я чувствую, что она избегает этой дискуссии, но я думаю, что в какой-то момент ей придется столкнуться с другими политическими партиями. Но моя интуиция подсказывает мне, что она просто хотела бы продолжить, не беспокоясь о выборах,

– считает Борхес де Кастро.

По данным Euractiv, на сегодняшний день наиболее вероятным сценарием является то, что фон дер Ляйен будет баллотироваться без конкурентов для выдвижения от ЕНП (Европейская народная партия, – 24 Канал), а другие партии будут выбирать нескольких главных кандидатов.

Относительно поддержки со стороны государств-членов Рикардо Борхес де Кастро считает, что фон дер Ляйен получит поддержку от большинства. По словам главы Globsec Роланда Фройденштайна, важно то, поддержат ли ее Германия и Франция, однако вероятность этого существует.

Другим препятствием для фон дер Ляйен является получение поддержки со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который недоволен санкциями против России и решением ЕС заблокировать часть субсидий Венгрии из-за коррупции и несоблюдения верховенства права. Как пишет Politico, политический директор Виктора Орбана Балаж Орбан предупреждает, что теперь фон дер Ляйен должен заслужить венгерскую поддержку.



Урсула фон дер Ляйен и Виктор Орбан / фото с фейсбука главы МИД Венгрии Петера Сийярто

Роланд Фройденштайн считает, что у евродепутатов остался "горький осадок" после внезапной кандидатуры фон дер Ляйен в 2019 году. Поэтому, по его словам, европарламентарии хотят убедиться, что на руководящей должности ЕК на этот раз будет тот, кто провел избирательную кампанию и будет выдвинут самой сильной группой в Европарламенте.

Вполне понятно, что ей нужна не только поддержка большинства государств-членов, но и поддержка большинства в Европейском парламенте, а это значит, что оно должно говорить и делать то, что нравится максимальному количеству политических групп.

– сказал Фройденштайн.

Выступление фон дер Ляйен перед Европарламентом внимательно слушали разные политические группы, некоторые месседжи были для них между строчками. Рикардо Борхес де Кастро считает, что во время речи Урсула сосредоточилась на правом и левом центре, а также на либеральных силах.

"Она пыталась создать большую коалицию партий, которые потенциально могли бы поддержать ее в Европарламенте", – объяснил эксперт.

Тьерри Бретон и Роберта Метсола – возможные кандидаты на должность

Politico утверждает, что возможным оппонентом Урсулы фон дер Ляйен может стать еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон. В декабре прошлого года он намекнул на возможную смену высшего поста в Комиссии. Когда его спросили об амбициях, Бретон объяснил: "Может быть, я смогу рассмотреть новое назначение по плану Б".

Руководитель центра Globsec Роланд Фройденштайн говорит, что Тьерри Бретон создает впечатление человека, который хотел бы возглавить Еврокомиссию. По словам эксперта, еврокомиссар по внутренней торговле неоднократно выступал с программными речами, демонстрировав свои амбиции. Поскольку Бретон является выходцем из Франции, ему важно получить поддержку со стороны своего президента, но есть одно но.

Проблема в том, будет ли у него полная поддержка своего президента, потому что фон дер Ляйен – это творение Эммануэля Макрона. Он придумал должность Урсулы фон дер Ляйен достаточно неожиданно для многих летом 2019 года. Так откажется ли Макрон от собственного детища в пользу француза, бывшего ее заместителем? Я не был бы так уверен,

– считает Фройденштайн.

С этим согласен и Рикардо Борхес де Кастро. По его словам, потенциально Бретон мог бы стать кандидатом от группы Renew Europe, впрочем, это скорее разговоры, чем что-то большее.

Кто такой Тьерри Бретон Это французский бизнесмен, экс-министр финансов Франции 2005 – 2007 годов. Работал профессором Harvard Business School и занимал ключевые должности в ведущих компаниях, таких как Group Honneywell Bull, Thomson-RCA и France Telecom.





Тьерри Бретон / фото EU EPA

Как пишет Times of Malta, нынешний президент Европарламента Роберта Метсола тоже могла бы попробовать себя в кандидаты на должность главы Еврокомиссии. 44-летний политик могла бы стать привлекательным кандидатом, особенно для либералов. И хотя Роберта Метсола имеет европейские амбиции, Борхес де Кастро, говорит, что она хочет заниматься политикой в своей стране – на Мальте.



Елена Зеленская, Роберта Метсола и Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе / фото EPA

А кто тогда возглавит НАТО?

Весной, на фоне новостей о возможном завершении каденции Йенса Столтенберга, ряд СМИ сообщали, что возможным новым Генсеком НАТО станет именно Урсула фон дер Ляйен. По данным Telegraph, президент США Джо Байден настаивает на назначении нынешнего президента Еврокомиссии следующим генеральным секретарем НАТО.

Вице-президент аналитического центра Globsec Роланд Фройденштайн отмечает, что маловероятно, что фон дер Ляйен хочет руководить НАТО, поскольку этот пост менее влиятелен, чем президент Еврокомиссии. В Альянсе все решают правительства государств-членов, в то время как у ЕС больше полномочий.

Европейский союз и Европейская комиссия являются чрезвычайно мощным органом, который в некоторых областях политики фактически имеет больше власти, денег и людей, чем любая отдельная страна-член,

– сказал Фройденштайн.

Кроме того, эксперт сомневается, что центральноевропейские, северные страны и восточный фланг НАТО будут поддерживать кандидатуру немецкого генерального секретаря Альянса. Однако в случае недостаточной поддержки Урсула фон дер Ляйен все же может попробовать себя как кандидат на руководящий пост в НАТО.

"Если она не станет президентом Комиссии, она все равно может претендовать на должность генерального секретаря НАТО, но это будет решаться в конце весны, в начале лета будущего года", – отметил Фройденштайн.