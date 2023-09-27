Чи залишиться Урсула фон дер Ляєн на другий термін в ЄК, хто може стати її опонентом та чи достатню підтримку має чинна президентка Єврокомісії – розповідає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

До речі ЄС продовжить тимчасовий захист українців до 2025 року

Президентська каденція фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн, колишня міністерка оборони Німеччини, очолює Єврокомісію з грудня 2019 року. Вона належить до групи Європейської народної партії та стала компромісним кандидатом на посаду президента Єврокомісії та першої жінкою в історії, яка очолила вищий орган виконавчої влади в ЄС.

Зверніть увагу! Тодішню міністерку оборони Німеччини на посаду очільниці Єврокомісії запропонував президент Франції Еммануель Макрон.



Оскільки глави країн-членів ЄС не могли одноголосно погодити жодного з кандидатів, німкеня фон дер Ляєн стала компромісом, обійшовши традиційну процедуру Spitzenkandidaten, під час якої європейські політичні партії висувають свого кандидата на посаду президента Єврокомісії.





Урсула фон дер Ляєн і Еммануель Макрон напередодні поїздки в Китай / фото AFP

В Європарламенті за фон дер Ляєн проголосували три основні політичні групи: EPP, S&D і Renew Europe, таким чином сформувавши більшість голосів.

На початку своєї каденції політикиня сформувала нові горизонти для Єврокомісії – захист довкілля та боротьбу зі змінами клімату (відомий Green deal), діджиталізація, створення оборонного союзу ЄС та посилення ЄС як політичного гравця.

За чотири роки роботи фон дер Ляєн досягла успіху, вважає очільник аналітичного центру Globsec у Брюсселі Роланд Фройденштайн. За його словами, президентка Єврокомісії гідно відреагувала на виклики пандемії та війну в Україні. Вона продемонструвала, що ЄС повинен реагувати, швидше, ніж деякі інші лідери в національних столицях.

Вона також відреагувала досить добре на виклик з боку Китаю. І останнє, але не менш важливе: вона очолила питання кліматичної політики та боротьби зі зміною клімату настільки добре, наскільки це було можливо,

– сказав у коментарі 24 Каналу Роланд Фройденштайн.

Заступник директора Центру європейської політики в Брюсселі Рікардо Борхес де Кастро погоджується, що Урсула фон дер Ляєн проявила себе як хороший кризовий менеджер. Однак, за словами експерта, важливо аби президентка ЄК не просто реагувала на кризу, а формувала майбутнє. А зараз їй цього бракує.

Вона змогла впоратися з пандемією, з повномасштабною агресією Росії проти України. Тож якщо оцінювати ці сфери, то можна сказати, що її мандат був позитивним,

– сказав Борхес де Кастро.

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Урсула фон дер Ляєн і її еволюція зміни поглядів на війну проти України

Ще в 2014 році, під час своєї роботи на посаді міністра оборони Німеччини, Урсула фон дер Ляєн виступала проти постачання зброї в Україну. Після нападу Росії тодішня міністерка закликала знайти прийнятне рішення для обох сторін за столом переговорів, а не на полі бою. Крім того, вона відверто боялась наслідків з боку Кремля у разі надання воєнної допомоги Києву.

Більше зброї в цьому регіоні не наблизить нас до вирішення проблеми та не припинить страждання населення,

– казала у 2015 році фон дер Ляєн.

Проте, вже влітку 2019 року після узгодження її кандидатури на посаду президента Єврокомісії серед країн-членів ЄС, Урсула фон дер Ляєн заявила, що відстоюватиме посилення санкцій проти Росії за агресію проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення Єврокомісія безпрецедентно швидко відреагувала на війну в Україні. Зокрема, ввела 11 пакетів санкції проти Росії, зменшивши свою залежність від російських товарів.

Крім того, 4 березня ЄС активував Директиву про тимчасовий захист, прийнявши понад чотири мільйони українців.

Минулого року ЄС передав 7,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для України, а цього року пакет підтримки у формі пільгових позик складає 18 мільярдів євро.



Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн і Денис Шмигаль тримають прапори ЄС та України під час спільного засідання Кабміну та Ради Європейської Комісії в Києві, 2 лютого 2023 року / фото EPA-EFE

Також Єврокомісія підписала угоду з Україною про приєднання до програми єдиного ринку та ініціювала шляхи солідарності, аби експортувати українську сільськогосподарську продукцію. Сама ж очільниця Єврокомісія запропонувала виділити 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на відновлення України у 2024 – 2027 роках.

Змінилась позиція і щодо надання зброї – з Європейського фонду миру виділили 5,6 мільярдів євро на постачання озброєння. Ба більше, місія військової зброї ЄС вже підготувала понад 25 тисяч українських військових.



Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Бучі, 8 квітня 2022 року / фото EPA / EFE

Крім того, зараз президентка Єврокомісії виступає за майбутнє України в ЄС. Під час її каденції, минулого року, Україна отримала статус кандидата, а під час свого виступу в Європарламенті Урсула фон дер Ляєн заявила, що майбутнє України – в ЄС.

Заступник директора Центру європейської політики у Брюсселі Рікардо Борхес де Кастро вважає, що українська діяльність президентки Єврокомісії заслуговує на високу оцінку. Експерт каже, що на відміну від багатьох інших європейських лідерів, Урсула фон дер Ляєн почала діяти швидко після повномасштабного вторгнення.

Єврокомісія та Урсула фон дер Ляєн з самого початку зайняли позицію підтримки України. На рівні ЄС я б виділив двох лідерів – фон дер Ляєн та Роберту Мецолу. Вони мали чітку позиції з самого початку. Фон дер Ляєн також пов'язує своє політичне майбутнє з політичним майбутнім України в ЄС,

– вважає Рікардо Борхес де Кастро.

Річна промова фон дер Ляєн до Європарламенту: передвиборча кампанія вже почалась

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із щорічною промовою перед депутатами Європарламенту в Стразбурзі. Промова про стан Євросоюзу є традиційним зверненням до парламенту за зразком звернення президента США до Конгресу.

Промова фон дер Ляєн стала останнім виступом перед євровиборами, які відбудуться наступного року. Цього року Україна не була в центрі уваги, натомість на перший план вийшли внутрішні виклики – успішна відповідь на пандемію COVID, економічні наслідки російської війни та стимулювання Європейської зеленої угоди. Європейське медіа Euractiv вже охрестило виступ фон дер Ляєн "чистою передвиборчою агітацією".

Рікардо Борхес де Кастро зазначив, що хоча це й була остання промова за поточний термін повноважень президентки Єврокомісії, але не факт, що це була її остання промова загалом.

"Я думаю, що це була передвиборча промова, в якій вона не лище виклала основи того, що вона вважає досягнутим, але й трохи окреслила очікування на майбутнє", - сказав він.

Хоча офіційно Урсула фон дер Ляєн не заявила про свої плани балотуватися, у Брюсселі впевнені – вона претендує на другий термін.

Урсула має догодити всім

Як ми зазначали раніше, у 2019 році Урсула фон дер Ляєн обійшла традиційну систему Spitzenkandidat і була обрана як компроміс між державами-членами ЄС.

Система Spitzenkandidat була створена у 2014 році, аби вибори в ЄС були демократичні і всі європейські політичні партії мали змогу представляти своїх головних кандидатів на ключові посади, як-от президент Комісії.



Однак, як показує практика, президента Єврокомісії обирають держави-члени ЄС, а потім цю кандидатуру має підтримати Європарламент кваліфікованою більшістю.

Рікардо Борхес де Кастро з Центру європейської політики вважає, що якби фон дер Ляєн оголосила про наміри продовжити роботу на посаді голови Комісії, це дозволило б самій Комісії продовжувати працювати в повному обсязі над завданнями. З іншого боку, експерт вважає, що Урсулі комфортніше перебувати "в кураторському політичному середовищі, де вона контролює ситуацію".

Кампанії можуть бути брудними, тому я відчуваю, що вона уникає цієї дискусії, але я думаю, що в якийсь момент їй доведеться мати справу з іншими політичними партіями. Але моя інтуїція підказує мені, що вона просто хотіла б продовжити, не турбуючись про вибори,

– вважає Борхес де Кастро.

За даними Euractiv, на сьогоднішній день найбільш імовірним сценарієм є те, що фон дер Ляєн балотуватиметься без конкурентів для висунення від ЄНП (Європейська народна партія, – 24 Канал), а інші партії обиратимуть кількох головних кандидатів.

Щодо підтримки з боку держав-членів, Рікардо Борхес де Кастро вважає, що фон дер Ляєн отримає підтримку від більшості. За словами очільника Globsec Роланда Фройденштайна, важливо те, чи підтримають її Німеччина і Франція, однак ймовірність цього існує.

Іншою перепоною для фон дер Ляєн є отримання підтримки з боку угорського прем'єр міністра Віктора Орбана, який незадоволений санкціями проти Росії та рішенням ЄС заблокувати частину субсидій Угорщини через корупцію та недотримання верховенства права. Як пише Politico, політичний директор Віктора Орбана Балаж Орбан попереджає, що тепер фон дер Ляєн має заслужити угорську підтримку.



Урсула фон дер Ляєн і Віктор Орбан / фото з фейсбука глави МЗС Угорщини Петера Сійярто

Роланд Фройденштайн вважає, що в євродепутатів залишився "гіркий осад" після раптової кандидатури фон дер Ляєн у 2019 році. Тому, за його словами, європарламентарі хочуть переконатися, що на керівній посаді ЄК цього разу буде той, хто провів виборчу кампанію і буде висунутий найсильнішою групою в Європарламенті.

Цілком зрозуміло, що їй потрібна не лише підтримка більшості держав-членів, але й підтримка більшості в Європейському парламенті, а це означає, що вона повинна говорити і робити те, що до вподоби максимальній кількості політичних груп,

– сказав Фройденштайн.

Виступ фон дер Ляєн перед Європарламентом уважно слухали різні політичні групи, деякі месседжі були для них поміж рядків. Рікардо Борхес де Кастро вважає, що під час промови Урсула зосередилась на правому та лівому центрі, а також на ліберальних силах.

"Вона намагалася створити більшу коаліцію партій, які потенційно могли б підтримати її в Європарламенті", – пояснив есперт.

Тьєррі Бретон та Роберта Мецола – можливі кандидати на посаду

Politico стверджує, що можливим опонентом Урсули фон дер Ляєн може стати єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон. У грудні минулого року він натякнув на можливу зміну вищої посади в Комісії. Коли його запитали про амбіції, Бретон пояснив: "Можливо, я зможу розглянути нове призначення за планом Б".

Очільник центру Globsec Роланд Фройденштайн каже, що Тьєррі Бретон створює враження людини, яка б хотіла очолити Єврокомісію. За словами експерта, єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі неодноразово виступав із програмними промовами, демонструвавши свої амбіції. Оскільки Бретон є вихідцем із Франції, для нього важливо отримати підтримку з боку свого президента, але є одне але.

Проблема в тому чи матиме він повну підтримку свого президента, тому що фон дер Ляєн – це творіння Еммануеля Макрона. Він придумав посаду Урсулі фон дер Ляєн досить несподівано для багатьох влітку 2019 року. Тож чи відмовиться Макрон від власного дітища на користь француза, який був її заступником? Я не був би таким впевненим,

– вважає Фройденштайн.

З цим погоджується й Рікардо Борхес де Кастро. За його словами, потенційно Бретон міг би стати кандидатом від групи Renew Europe, втім це швидше розмови, ніж щось більше.

Хто такий Тьєррі Бретон Це французский бізнесмен, ексміністрів фінансів Франції 2005 – 2007 років. Працював професором у Harvard Business School та обіймав ключові посади в провідних компаніях, як-от Group Honneywell Bull, Thomson-RCA та France Telecom.





Тьєрі Бретон / фото EU EPA

Як пише Times of Malta, нинішня президентка Європарламенту Роберта Мецола теж могла б спробувати себе в кандидати на посаду очільниці Єврокомісії. 44-річна політикиня могла б стати привабливим кандидатом, особливо для лібералів. І хоча Роберта Мецола має європейські амбіції, Борхес де Кастро, каже, що вона хоче займатися політикою в своїй країні – на Мальті.



Олена Зеленська, Роберта Мецола та Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі / фото EPA

А хто тоді очолить НАТО?

Навесні, на фоні новин про можливе завершення каденції Єнса Столтенберга, низка ЗМІ повідомляли, що можливим новим Генсеком НАТО стане саме Урсула фон дер Ляєн. За даними Telegraph, президент США Джо Байден наполягає на призначенні нинішньої президентки Єврокомісії наступним генеральним секретарем НАТО.

Віцепрезидент аналітичного центру Globsec Роланд Фройденштайн зазначає, що малоймовірно, що фон дер Ляєн хоче керувати НАТО, оскільки ця посада менш впливова, аніж президент Єврокомісії. В Альянсі все вирішують уряди держав-членів, в той час як ЄС має більше повноважень.

Європейський союз і Європейська комісія є надзвичайно потужним органом, який в деяких сферах політики фактично має більше влади, грошей і людей, ніж будь-яка окрема країна-член,

– сказав Фройденштайн.

Крім того, експерт сумнівається, що центральноєвропейські, північні країни та східний фланг НАТО підтримуватимуть кандидатуру німецького генерального секретаря Альянсу. Проте, в разі недостатньої підтримки, Урсула фон дер Ляєн все ж таки може спробувати себе як кандидат на керівну посаду в НАТО.

"Якщо вона не стане президентом Комісії, вона все одно може претендувати на посаду генерального секретаря НАТО, але це буде вирішуватися наприкінці весни, на початку літа наступного року", – зазначив Фройденштайн.