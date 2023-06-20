Все больше стран мира признают Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Несколько дней назад соответствующее решение приняла Хорватия.

Обратите внимание Люксембург признал Голодомор геноцидом украинцев

Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и почтение миллионов невинных жертв,

– заявил президент.

Какие страны уже признали Голодомор геноцидом украинского народа

Важно! Также резолюцию о признании Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа принял Европарламент. Документ поддержали 507 депутатов. Тем временем "против" выступили всего 12. В резолюции говорится, что "европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932 – 1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины".