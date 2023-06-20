Все більше країн світу визнають Голодомор 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Декілька днів тому відповідне рішення ухвалила Хорватія.

Зверніть увагу Люксембург визнав Голодомор геноцидом українців

Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв,

– заявив президент.

Які країни вже визнали Голодомор геноцидом українського народу

Важливо! Також резолюцію про визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу ухвалив Європарламент. Документ підтримали 507 депутатів. Тим часом "проти" виступили лише 12. У резолюції мовиться, що "європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932 – 1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України".