Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він подякував болгарському парламенту за це рішення.
До теми "Путін – новий Сталін": Австрія вперше офіційно назвала Голодомор злочином
Зеленський наголосив, що цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії.
Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу,
– зазначив президент.
Які країни визнали Голодомор геноцидом
- Під час Голодомору 1932 – 1933 років радянський уряд свідомо і цілеспрямовано вбив понад мільйонів українців. Точних цифр немає, однак історики схиляються до позначки у 10 мільйонів жертв. Історичною та правовою справедливістю є визнання Голодомору геноцидом на міжнародному рівні, оскільки в СРСР намагались приховати правду.
- 14 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу. Це підтримали 507 депутатів, проти були лише 12.
- Також геноцидом Голодомор визнали Молдова, США, Польща, Литва, Латвія, Мексика, Німеччина, Ірландія, Чехія, Румунія та інші.
- Пам'ять про загиблих під час страшного мору голодом традиційно вшановують в останню суботу листопада.