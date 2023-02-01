Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил болгарский парламент за это решение.
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Зеленский подчеркнул, что этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина будет всегда помнить жест солидарности Болгарии.
Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа,
– отметил президент.
Какие страны признали Голодомор геноцидом
- Во время Голодомора 1932 – 1933 годов советское правительство сознательно и целенаправленно убило более миллионов украинцев. Точных цифр нет, однако историки склоняются к отметке в 10 миллионов жертв. Исторической и правовой справедливостью является признание Голодомора геноцидом на международном уровне, поскольку в СССР пытались скрыть правду.
- 14 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. Это поддержали 507 депутатов, против было только 12.
- Также геноцидом Голодомор признали Молдова, США, Польша, Литва, Латвия, Мексика, Германия, Ирландия, Чехия, Румыния и другие.
- Память о погибших во время страшного моря голодом традиционно чтят в последнюю субботу ноября.