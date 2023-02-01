Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил болгарский парламент за это решение.

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Зеленский подчеркнул, что этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина будет всегда помнить жест солидарности Болгарии.

Благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа,

– отметил президент.

Какие страны признали Голодомор геноцидом