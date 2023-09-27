Однак навіть у разі перемоги партії експрем'єра, він не зможе створити уряд самостійно. Це буде коаліція, яка змусить Фіцо домовлятися.

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Реванш Роберта Фіцо

30 вересня у Словаччині пройдуть парламентські вибори, на яких наразі лідирує партія експрем'єра Роберта Фіца. Він найдовше в історії обіймав посаду, але його звільнили після масових протестів у 2018 році. Політик втратив свою підтримку, однак війна в Україні дала поштовх до відродження.

Роберт Фіцо пообіцяв народу припинити підтримку України і виступає проти її членства в НАТО, а також він назвав президента Словаччини "американським агентом". На фоні останнього конфлікту навколо постачання українського зерна Фіцо заявив, що у разі перемоги продовжить заборону.

Я не хочу постачати Україні смертоносну зброю лише заради гарного іміджу серед західних країн,

– заявив Фіцо у квітневому інтерв’ю.

Попри проросійські настрої в країні, Словаччина систематично допомагала Україні протистояти агресору. Держава надсилала зброю, приймала біженців, а також підтримала всі санкції проти Росії. Прихід Роберта Фіца може все змінити. Дії колишнього прем'єр-міністра можуть викликати реакцію за кордоном і призвести до ізоляції Словаччини.

Експрем'єр попередньо має 20% підтримки, що на 3% більше, ніж найближчий конкурент – партія "Прогресивна Словаччина". У березні розрив сягав 5 відсоткових пунктів.

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