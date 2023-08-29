Словаччина більше не буде закуповувати ядерне паливо у росіян. Для місцевих реакторів знайшли альтернативу у Сполучених Штатах Америки.

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Компанія Slovenské elektrárne оголосила міжнародний тендер на закупівлю ядерного палива. Його виграла американська корпорація Westinghouse.

Це важливий крок для позбавлення залежності від Росії, адже більш ніж половину електроенергії Словаччина отримує саме від атомних електростанцій.

Майже 60% виробленої Словаччиною електроенергії надходить від атомних електростанцій, які своєю чергою отримують виключно російське ядерне паливо. Цього більше не буде після того, як міжнародний тендер забезпечив угоду на постачання Slovenské elektrárne «єдиної повністю західної альтернативи,

– повідомили місцеві ЗМІ.

Перш ніж угода буде остаточно укладена, паливо Westinghouse повинні протестувати на словацьких реакторах. Якщо все пройде без проблем, то доставка палива відбудеться впродовж року.

Також відомо, що раніше Словаччина домовилася про співпрацю ще з одним постачальником ядерного палива – французькою компанією Framatom.