Нещодавно співзасновник російського гіганта "Яндекс" Аркадій Волож видав "гнівну" тираду щодо війни Росії проти України. Як і очікувалося, така "сміливість" через 1,5 року з початку повномасштабного вторгнення була викликана дешевими меркантильними інтересами.

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Волож вже просить про зняття санкцій

Не минуло й кількох днів, як адвокати росіянина звернулися до ЄС з проханням про зняття санкцій. Мовляв, Волож ось який "сміливець" і виступив проти війни, тому в обмеженнях немає жодної потреби.

Як стало відомо журналістам, ЄС має розглянути прохання юристів Воложа у вересні. Дипломати запевняють, що раніше жодна країна не ставила питання про виключення Воложа із санкційного списку.

ЄС продовжує санкції кожні півроку, і 15 вересня Волож сподівається вмовити ЄС зняти з нього обмеження. Санкції можуть зняти спільним рішенням країни ЄС або суд.

Наразі відомо лише про один випадок зняття санкцій з росіянина. Нещодавно Велика Британія скасувала накладені обмеження на Олега Тінькова. Зараз російські олігархи тестують схему із "засудженням" війни, чи буде цього достатньо для зняття санкцій, то незабаром буде ціла хвиля "прозрілих" заможних росіян.