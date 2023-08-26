Німецька енергетична компанія Uniper докладала багато зусиль для того, аби продати свої активи у Росії та покинути ринок російських окупантів. Втім, на ділі піти з токсичної території виявилося майже неможливим через злочинні дії росіян.

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Оскільки менеджмент компанії впродовж всього часу відчував перешкоди на шляху до продажу компанії, то вирішив припинити терпіти та вжити заходів у відповідь.

В останні місяці стало очевидним, що уряд РФ не бажає дозволяти деяким компаніям, включно з Uniper, позбутися своїх інвестицій в Росії. Uniper вивчає всі можливості юридичних заходів проти цих дій з боку Росії,

– повідомили представники компанії.

Нагадаємо, російські окупанти встановили драконівські правила для іноземного бізнесу, який захоче покинути їхній ринок. Їхні активи автоматично знецінюються як мінімум на половину, плюс потрібно заплатити величезний податок з продажу бізнесу. Окрім того, угоди про продаж розглядає спеціальна комісія, яка здатна тягнути справи місяцями.