Російські компанії попри вихід на міжнародну біржу в Астані досі не можуть торгувати своїми акціями. Річ у тому, що місцеві гравці не збираються з мати жодних справ з окупантами.

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Зокрема, на АІХ немає маркетмейкерів, які б підтримали ліквідність акцій російських компаній. Для місцевих банків, брокери та інвестфондів емітенти з Росії є чимось новим та недослідженим, тому вони не збираються кидатися в цей напрямок.

Що стосується російських публічних компаній, то вибудувати стосунки з казахстанськими маркетмейкерами їм теж наразі не вдається. Що стосується російських брокерів, які працюють у Казахстані, то вони не можуть діяти у повноцінному режимі через санкції.

Зокрема, відомо про те, що європейський депозитарій Euroclear, де обліковуються російські папери, проводить додаткові перевірки щодо росіян. Це призводить до затримок, а то й зривів розрахунків, тому АІХ не може схвалювати операції.