АРМА вдається вдало проводити операції з конфіскації майна підсанкційних осіб та компаній. Це дозволило накопичити на рахунку відомства рекордні гроші.

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Скільки грошей на рахунку АРМА та що з ними зроблять

Нещодавно агенству вдалося розмістити на депозитних рахунках 1,8 мільярда гривень, які належали підсанкційній особі. Це дозволило встановити рекорд накопичених АРМА грошей – 3,1 мільярда гривень.

Як зазначили в агенстві, фінансові установи, на рахунках яких були розміщені ці кошти, намагалися чинити перешкоди закону. Втілити задумане у реальність їм не вдалося – гроші, як і належить, перейшли на рахунки АРМА.

Таким чином АРМА вжито всіх необхідних заходів для того, щоб мільярди гривень підсанкційної особи було передано під контроль держави та використано для зміцнення обороноздатності,

– зазначили в агенстві.

Повідомляється, що на отримані грош АРМА придбає військові облігації, що не лише гарантує прибуток, а й допоможе профінансувати героїчні Збройні Сили України.