АРМА удачно проводить операции по конфискации имущества подсанкционных лиц и компаний. Это позволило накопить на счету ведомства рекордные деньги.

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Сколько денег на счету АРМА и что с ними сделают

Недавно агентству удалось разместить на депозитных счетах 1,8 миллиарда гривен, принадлежавших подсанкционному лицу. Это позволило установить рекорд накопившихся АРМА денег – 3,1 миллиарда гривен.

Как отметили в агентстве, финансовые учреждения, на счетах которых были размещены эти средства, пытались препятствовать закону. Воплотить задуманное в реальность им не удалось – деньги, как и положено, перешли на счета АРМА.

Таким образом АРМА приняты все необходимые меры для того, чтобы миллиарды гривен подсанкционного лица были переданы под контроль государства и использованы для укрепления обороноспособности,

– отметили в агентстве.

Сообщается, что на полученные деньги АРМА приобретет военные облигации, что не только гарантирует прибыль, но и поможет профинансировать героические Вооруженные Силы Украины.