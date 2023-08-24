Речь идет о Philip Morris International и Japan Tobacco International. Обе компании занимают лидирующие позиции на российском рынке.

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В частности, в НАПК отмечают, что Philip Morris International – это один из крупнейших налогоплательщиков в России, ведущий свой бизнес с помощью аффилированных фирм. Компании принадлежат такие табачные бренды: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS.

В общем инвестиции Philip Morris International в бизнес в России уже пересек отметку в 2 миллиарда долларов. Более того, за 2022 год компания существенно увеличила свою выручку – до 140,3 миллиарда рублей. В то время как чистая прибыль составила 48,2 миллиарда рублей. Сумма налога на прибыль в бюджет России составила более 136 миллионов долларов.