Йдеться про Philip Morris International та Japan Tobacco International. Обидві компанії займають провідні позиції на російському ринку.

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Зокрема, у НАЗК наголошують, що Philip Morris International – це один із найбільших платників податків у Росії, який веде свій бізнес з допомогою афілійованих фірм. Компанії належать такі тютюнові бренди: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS.

Загалом інвестиції Philip Morris International у бізнес в Росії уже перетнув позначку у 2 мільярди доларів. Ба більше, за 2022 рік компанія суттєво збільшила свій виторг – до 140,3 мільярда рублів. Тоді як чистий прибуток склав 48,2 мільярда рублів. Сума податку на прибуток до бюджету Росії становила понад 136 мільйонів доларів.