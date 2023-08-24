Восстановление Крыма из разряда дальних перспектив благодаря ВСУ постепенно переходит в разряд если не насущных, то, по крайней мере, близких к воплощению. Большой и малый бизнес готов возвращаться на остров и строить там украинское будущее.

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Компании присоединяются к Меморандуму по восстановлению Крыма

Предпринимателям предлагают приобщаться к открытому меморандуму о возобновлении и развитии предпринимательства на Крымском полуострове после его деоккупации. К документу присоединились 15 международных, национальных и локальных бизнесов.

В частности, меморандум уже подписали такие известные компании как Nokia, Fozzy Group, Vodafone, Kyivstar, Genesis, SoftServe Ukraine, Monobank, Sigma Software, SQUAD, Ribas Hotels, Edem, Okko, Lifecell, Добробут, CMS Group, Luxoft. Присоединиться к меморандуму можно по ссылке.

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Также известно, что письма поддержки направили Jacobs, Expedia и EPAM. Ryanair открыто заявил о готовности инвестировать в инфраструктуру. Его примеру последовал Royal HaskoningDHV – консалтинговый гигант в сфере авиации, строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры, урбанистики.

Мы создадим в Крыму крупнейший технологический центр Восточной Европы. Свободные экономические зоны, отмена валютного регулирования, современная цифровая инфраструктура и безграничные возможности обучения и саморазвития. Вместе с Украиной в Крым вернется достойный уровень жизни,

– заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ведущие бизнесы мира и туристические организации уверяют, что после деоккупации Крым станет одним из самых популярных курортов в мире.