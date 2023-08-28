Недавно соучредитель российского гиганта "Яндекс" Аркадий Волож издал "гневную" тираду по войне России против Украины. Как и ожидалось, такая "смелость" через 1,5 года с начала полномасштабного вторжения была вызвана дешевыми меркантильными интересами.

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Волож уже просит о снятии санкций

Не прошло и нескольких дней, как адвокаты россиянина обратились в ЕС с просьбой о снятии санкций. Мол, Волож вот какой "храбрец" и выступил против войны, поэтому в ограничениях нет никакой потребности.

Как стало известно журналистам, ЕС должен рассмотреть просьбы юристов Воложа в сентябре. Дипломаты уверяют, что раньше ни одна страна не задавала вопрос об исключении Воложи из санкционного списка.

ЕС продлевает санкции каждые полгода, и 15 сентября Волож надеется уговорить ЕС снять с него ограничения. Санкции могут быть сняты совместным решением страны ЕС или суд.

Пока известно лишь об одном случае снятия санкций с россиянина. Недавно Великобритания упразднила наложенные ограничения на Олега Тинькова. Сейчас российские олигархи тестируют схему с "осуждением" войны, будет ли этого достаточно для снятия санкций, в скором времени будет целая волна "прозревших" состоятельных россиян.