Майже всі бюлетені вже обробили. За результатами голосування лідирує партія Роберта Фіцо.
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На виборах у Словаччині перемагає проросійський політик
За результатами екзитполів TV Markiza і RTVS лідирувала проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка. Втім, уже незабаром ЗМІ повідомили, що перемагає політсила проросійського експрем'єра Роберта Фіцо.
За даними Статистичного управління Словаччини, станом на 08:50 1 жовтня, Smer набрала 22,94 % голосів. "Прогресивна Словаччина" – на другому місці, 17,96 %. Третє зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 14,7 %.
Aktuality.sk зазначає, що вже оброблено 99,8% протоколів.
Результати виборів станом на 08:50 / Скриншот 24 Каналу
Чим небезпечна перемога Фіцо
- Перш за все, варто нагадати, що експрем'єр Роберт Фіцо покинув посаду у 2018-му внаслідок масових протестів після вбивства журналіста-розслідувача. Цей політик він має проросійські погляди.
- Фіцо пообіцяв припинити підтримку України. Він виступає проти членства нашої держави в НАТО. Також заявив, що у разі перемоги продовжить заборону щодо українського зерна.
- "Я не хочу постачати Україні смертоносну зброю лише заради гарного іміджу серед західних країн", – цинічно заявив Фіцо в інтерв'ю у квітні.
- У коментарі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зазначив, що багато хто називає експрем'єра "другим Віктором Орбаном". Він справді може повернутися до влади. Однак, найімовірніше, у Словаччині буде коаліційний уряд.