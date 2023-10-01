Майже всі бюлетені вже обробили. За результатами голосування лідирує партія Роберта Фіцо.

До теми Проросійський реванш: Словаччина може отримати недружнього до України лідера

На виборах у Словаччині перемагає проросійський політик

За результатами екзитполів TV Markiza і RTVS лідирувала проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка. Втім, уже незабаром ЗМІ повідомили, що перемагає політсила проросійського експрем'єра Роберта Фіцо.

За даними Статистичного управління Словаччини, станом на 08:50 1 жовтня, Smer набрала 22,94 % голосів. "Прогресивна Словаччина" – на другому місці, 17,96 %. Третє зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 14,7 %.

Aktuality.sk зазначає, що вже оброблено 99,8% протоколів.

Результати виборів станом на 08:50 / Скриншот 24 Каналу

Чим небезпечна перемога Фіцо