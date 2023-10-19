В частности он занимался инженерной деятельностью до своего прихода в политику. Кроме того, Бланар известен скандальными заявлениями о войне России против нашего государства.

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Бланар может стать главой словацкого МИД

Журналисты отметили, что кандидатуру Юрая Бланара как нового министра словацкого МИДа в парламенте обсуждают уже длительное время. В частности, его рассматривали на эту должность, когда предложения Фицо по министрам были на начальных стадиях.

Авторы материала подчеркивают, что Юрай Бланар является бывшим инженером, не имеющим дипломатического опыта. Он также в негативном свете высказывался о полномасштабном вторжении России в Украину, а иногда делал лживые заявления.

В частности, он назвал войну в нашем государстве "конфликтом между Россией и США". Более того, он утверждал, что "конфликт между Украиной и Россией радикально углубился во время так называемого Майдана в 2013 году, и его разрушительные последствия продолжаются до сих пор".

Бланар говорил, что украинские власти "молчат о крайнем украинском национализме", а также, что Революция достоинства в 2014 году привела к "фрагментации Украины и гражданской войны".

Работая в духе российской пропаганды, Бланар говорил, что "Украина воюет против собственного народа", реагируя таким образом на оккупацию Россией части Донбасса и Луганской области и аннексии Крыма. Кроме того, он говорил, что нашему государству "следует сосредоточиться на обеспечении прав русскоязычных жителей".

Журналисты отметили, что кроме кандидатуры Бланара на должность главы МИД рассматривали словацкого дипломата Мирослава Лайчака, однако он не принял предложение партии Фицо. Там также предлагали этот пост Мареку Эстоку, работавшему послом Словакии во Франции, но он тоже не согласился.

Авторы материала подчеркнули, что из-за такого "кризиса" с выбором министров Роберт Фицо должен был сам временно возглавить министерство иностранных дел, однако в конце концов он убедил Бланара вступить в должность.

В заключение в материале говорится, что Юрай Бланар, как и Фицо, выступает против передачи Украине оружия. Его аргументом является то, что военная помощь якобы ослабляет оборону Словакии.

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