Об этом стало известно из соглашения о коалиции трех партий словацких. Впоследствии глава партии Smer-SD Роберт Фицо должен дать имена новых министров президенту страны Зузане Чапутовой, передает 24 Канал.
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В Словакии образовали коалицию
Роберт Фицо настаивал на ускоренном формировании правительства, чтобы обеспечить готовность к предстоящему саммиту Европейского совета 27 октября. По сообщениям главы, Словацкой национальной партии Андрея Данко состав нового правительства согласован на 80%. Кроме того, Фицо подтвердило перераспределение ведомств между партиями коалиции.
Согласно этой договоренности, политики распределили места в словацком правительстве следующим образом:
- Smer-SD будет контролировать министерства обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства;
- Словацкая национальная партия – министерство окружающей среды, культуры и министерство спорта и туризма;
- "Глас" – министерства внутренних дел, экономики, труда, информатизации, образования, здравоохранения и должность вице-премьера из европейских фондов и плана восстановления.
Кроме ведомственного распределения, партнеры по коалиции также договорились о разделе должностей внутри парламента. Как сообщает издание Aktuality, главой Национального совета станет Питер Пеллегрини из "Гласа".
Ранее Пеллегрини занимал должность премьер-министра страны с 2018 по 2020 год. Места вице-президентов займут представители всех трех партий, а оставшееся место традиционно зарезервировано за представителем оппозиции.
Возглавить МИД Словакии может рупор российской пропаганды
- Словацкая партия Smer-SD, победившая на выборах в парламент, может выдвинуть на должность министра иностранных дел человека, который не имеет никакого отношения к этой должности. Речь идет о печально известном Юрии Бланаре.
- Этот человек имеет инженерное образование, а также неоднократно повторял русские фейки. В частности, это касается и нарративов о "жертвах Донбасса".
- Для главы партии Smer-SD Роберта Фицо отсутствие дипломатического бэкграунда не является препятствием для того, чтобы Бланар занял пост главы МИД. Он подчеркнул, что "нужна щука, которая нетрадиционным способом будет гоняться за старым карпом в ставку словацкой дипломатии".