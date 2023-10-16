Об этом стало известно из соглашения о коалиции трех партий словацких. Впоследствии глава партии Smer-SD Роберт Фицо должен дать имена новых министров президенту страны Зузане Чапутовой, передает 24 Канал.

Интересно Словакия – не фронтмен: какие риски есть для Украины после победы там пророссийских сил

В Словакии образовали коалицию

Роберт Фицо настаивал на ускоренном формировании правительства, чтобы обеспечить готовность к предстоящему саммиту Европейского совета 27 октября. По сообщениям главы, Словацкой национальной партии Андрея Данко состав нового правительства согласован на 80%. Кроме того, Фицо подтвердило перераспределение ведомств между партиями коалиции.

Согласно этой договоренности, политики распределили места в словацком правительстве следующим образом:

Smer-SD будет контролировать министерства обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства;

Словацкая национальная партия – министерство окружающей среды, культуры и министерство спорта и туризма;

"Глас" – министерства внутренних дел, экономики, труда, информатизации, образования, здравоохранения и должность вице-премьера из европейских фондов и плана восстановления.

Кроме ведомственного распределения, партнеры по коалиции также договорились о разделе должностей внутри парламента. Как сообщает издание Aktuality, главой Национального совета станет Питер Пеллегрини из "Гласа".

Ранее Пеллегрини занимал должность премьер-министра страны с 2018 по 2020 год. Места вице-президентов займут представители всех трех партий, а оставшееся место традиционно зарезервировано за представителем оппозиции.

Возглавить МИД Словакии может рупор российской пропаганды