Победа на парламентских выборах пророссийской партии SMER-SD под руководством Роберта Фицо создает определенные риски как для Украины, так и для самой Словакии. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс.
Смотрите также Еще не катастрофа: чего Украине ждать от Словакии и остановит ли Фицо поставки оружия
Опасность растет
Как подчеркнул Богдан Ференс, результаты парламентских выборов в Словакии свидетельствуют о том, что часть общества хочет видеть лидерами таких людей, которые многие десятки лет в словацкой политике и имеют множество скандалов.
Кроме того, в европейских странах до сих пор присутствует влияние России, в частности, в Словакии. Однако партия "Глас", занявшая третье место на выборах, вероятнее всего, не создаст коалицию с партией Фицо.
Они понимают, что это действительно опасность в контексте поддержки Украины. Также это опасность внутри государств ЕС и НАТО, если такая риторика и такие действия будут реализовываться Фицо и его правительством. Опасность растет. Но надеюсь, что наши союзники найдут инструменты, чтобы не допустить этого,
– считает эксперт-международник.
Помощь Украине от Словакии: главное
- На состоявшихся 30 сентября парламентских выборах в Словакии победила партия SMER-SD во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо. Накануне он обещал приостановить поддержку Украины. Сразу после победы он выступил за мирные переговоры между Украиной и Россией. Он цинично заявил, что якобы "у Словакии и ее людей проблем больше, чем в Украине".
- Президент Словакии Зузана Чапутова расставила все точки над "i" относительно блокирования помощи для Украины. Она отметила, что военная помощь Украине от ее государства продолжится. Также президент опровергла слухи, что якобы выступила против дополнительной помощи Украине.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк убежден, что нужно спокойно относиться к внутренней ситуации в странах ЕС. Он отметил, что политика Словакии будет позитивной для Украины.