Победа на парламентских выборах пророссийской партии SMER-SD под руководством Роберта Фицо создает определенные риски как для Украины, так и для самой Словакии. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс.

Смотрите также Еще не катастрофа: чего Украине ждать от Словакии и остановит ли Фицо поставки оружия

Опасность растет

Как подчеркнул Богдан Ференс, результаты парламентских выборов в Словакии свидетельствуют о том, что часть общества хочет видеть лидерами таких людей, которые многие десятки лет в словацкой политике и имеют множество скандалов.

Кроме того, в европейских странах до сих пор присутствует влияние России, в частности, в Словакии. Однако партия "Глас", занявшая третье место на выборах, вероятнее всего, не создаст коалицию с партией Фицо.

Они понимают, что это действительно опасность в контексте поддержки Украины. Также это опасность внутри государств ЕС и НАТО, если такая риторика и такие действия будут реализовываться Фицо и его правительством. Опасность растет. Но надеюсь, что наши союзники найдут инструменты, чтобы не допустить этого,

– считает эксперт-международник.

Помощь Украине от Словакии: главное