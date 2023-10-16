Про це стало відомо з угоди про коаліцію трьох партій словацьких. Згодом глава партії Smer-SD Роберт Фіцо має надати імена нових міністрів президентці країни Зузані Чапутовій, передає 24 Канал.

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У Словаччині утворили коаліцію

Роберт Фіцо наполягав на прискореному формуванні уряду, щоб забезпечити готовність до майбутнього саміту Європейської ради 27 жовтня. За повідомленнями очільника, Словацької національної партії Андрея Данко склад нового уряду узгоджений на 80%. Крім того, Фіцо підтвердив перерозподіл відомств між партіями коаліції.

Згідно з цією домовленістю політики розподілили місця в словацькому уряді таким чином:

Smer-SD контролюватиме міністерства оборони, транспорту, фінансів, закордонних справ, юстиції та сільського господарства;

Словацька національна партія – міністерство довкілля, культури та міністерство спорту та туризму;

"Глас" – міністерства внутрішніх справ, економіки, праці, інформатизації, освіти, охорони здоровʼя та посаду віцепрем'єра з європейських фондів та плану відновлення.

Крім відомчого розподілу, партнери по коаліції також домовилися про розподіл посад усередині парламенту. Як повідомляє видання Aktuality, головою Національної ради стане Пітер Пеллегріні з "Гласу".

Раніше Пеллегріні обіймав посаду прем'єр-міністра країни з 2018 по 2020 рік. Місця віцепрезидентів займуть представники всіх трьох партій, а місце, що залишилося, традиційно зарезервовано за представником опозиції.

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