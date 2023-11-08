Комментируя решение о блокировании 14-го пакета помощи Украине стоимостью 40,3 млн евро, премьер-министр Роберт Фицо заявил, что "рад" тому, что все правительство "единогласно решило отказаться от предоставления оружия и боеприпасов" Киеву.

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Противоречит стратегическим интересам Словакии

В то же время, премьер отметил, что будет оказывать приоритет гуманитарной и гражданской помощи Украине.

В 14-м пакете военной помощи Словакия должна была передать Украине:

4 миллиона единиц боеприпасов калибра 7,62 миллиметра;

5172 единицы крупнокалиберных боеприпасов для пушки калибра 125 миллиметров;

140 ракет для ЗРК "Куб";

8 минометов;

1200 мин.

В то же время, вице-спикер парламента и лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко подчеркнул, что прекращение военной помощи Украине противоречит стратегическим интересам страны.

Помощь Украине, даже военная помощь УкраинеЮ – это не просто какая-то благотворительность, солидарность со страной, которую атаковали. Речь идет о нашей (Словакии – 24 Канал) безопасности,

– отметил Шимечко.

Кроме того, по его мнению, решение правительства наносит ущерб имиджу Словакии как надежному партнеру. Также вице-спикер добавил, что поддержка венгерского премьера "Виктора Орбана и его пророссийской политики" - это путь к изоляции Словакии "внутри западного сообщества".

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения правительство Словакии направило Украине 13 пакетов военной помощи. Общая стоимость этих пакетов составляет 671 млн. евро. Из этой суммы примерно 500 миллионов евро стоили поставки Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб". Кроме того, Словакия предоставила Украине САУ Zuzana 2.

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