Стоит отметить, что Фицо был ярым противником поставок оружия украинской армии. Однако из его решения следует, что позиция касалась только поставок оружия и боеприпасов со складов армии Словакии.
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Фицо дал заднюю в позиции по оружию Украине
Премьер Словакии подчеркнул, что лично он не будет препятствовать тому, чтобы словацкие компании поставляли свое оружие Украине.
Если компания хочет производить оружие и поставлять его куда-нибудь, конечно, никто не будет этому препятствовать,
– сказал словацкий премьер.
Кроме того, Фицо также пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане. Он также подчеркнул, что словацкая сторона может помочь украинцам в медицинском плане или с ремонтом гражданских объектов.
"Я предполагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Существует огромное количество заминированных территорий и неразорвавшихся боеприпасов", – рассказал он.
К тому же, новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк подчеркнул, что хочет пересмотреть некоторые из уже заключенных коммерческих контрактов на поставку оружия. В частности, Украина стремится получить словацкие гаубицы типа Zuzana-2, договоренность о которых была достигнута в 2022 году.
Ранее Фицо сделал скандальные заявления касательно Украины
- Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул, что Украина больше не получит военной помощи от его страны. Несмотря на это, он отметил, что словацкое правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь.
- Свою позицию Фицо объяснил тем, что лучше Россия и Украина "будут 10 лет договариваться о мире, чем 10 лет убивают друг друга безо всякого результата". Он также отметил, что у России в этой войне якобы больше территориальных достижений, чем у Украины.
- Следует отметить, что Роберт Фицо своей политикой пытается повернуть Словакию в другую сторону, чем помогать нашему государству бороться против агрессора. Как словацкий премьер может навредить Украине читайте в материале.