Однако, как рассказал 24 Каналу политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, в самой Словакии коррупция остается одним из насущных вопросов.

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Фицо и коррупция

Роберту Фицо, по мнению политолога, следует обратить внимание на то, что из-за коррупции Словакия может не получить 40 миллиардов евро из общеевропейского бюджета до 2027 года. Ведь общеизвестно, что Фицо и коррупция на одной линии.

Министра обороны Роберта Калиняка в новом правительстве Словакии ранее обвиняли во взяточничестве, однако он как-то оказался на своем посту,

– подчеркнул Чаленко.

Справка. Роберта Калиняка во времена, когда он возглавлял пост министра внутренних дел в правительстве Роберта Фицо, обвиняли в даче взятки бывшему главе финансовой администрации Франтишеку Имрече. Однако в августе 2023 года Генеральная прокуратура Словакии сняла с Калиняка обвинения.

Напомним, что Фицо в 2018 году ушел с поста премьер-министра из-за убийства журналиста Яна Куцяка, расследовавшего коррупционные дела.

Обратите внимание! Раньше Фицо в отставку подал глава МВД Калиняк из-за массовых протестов, которые прошли в Словакии после убийства антикоррупционного журналиста. 27-летний Куцяк был застрелен вместе со своей девушкой в феврале 2018 года. Журналист проводил расследование по подозрению в коррупции в налоговой сфере. В частности в материалах Куцяка фигурировали личности близкие к правящей в то время партии Фицо. Последние же расследования журналиста были посвящены проблемам в одном из элитных жилых комплексов в Братиславе.

"Это показывает, что в политической силе Фицо хорошо разбираются в коррупции. И наверняка он этим опытом сегодня делится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", – предположил политолог.

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Имеем антикоррупционную вертикаль

В Украине сегодня много проблем внутри государства относительно коррупции на разных уровнях. Но если сравнить с ситуацией в Словакии, то у нее нет своей антикоррупционной вертикали, в отличие от Украины. И наша антикоррупционная вертикаль ежегодно дает все больше результатов.

Даже в США отмечают, что в Украине предпринимают агрессивные шаги по борьбе с коррупцией. Поэтому самое главное, что наша страна сейчас находится в процессе очищения от коррупции и показывает результат. А показывает ли такой результат Словакия?

– отметил Игорь Чаленко.

В то же время цель Фицо, делающего скандальные заявления, посеять смуту среди западных партнеров Украины. Однако главный негатив от его высказываний в том, что голос Орбана теперь не единственный.

Но на фоне риторики Орбана и Фицо Украина, благодаря переговорным процессам, постоянно убеждает те или иные государства в правоте позиции официального Киева.

"Хотя кремлевский ресурс тоже привлекается, и мы видим, что на данном этапе Орбан и Фицо создают небольшую коалицию. Однако пока это только их слова, потому что тот же Фицо и Калиняк подчеркивают, что якобы "Украина не будет получать военную помощь". Однако разные форматы сотрудничества с нашей страной со стороны западных партнеров продолжают действовать", – подчеркнул политолог.

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