Однако, как рассказал 24 Каналу политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, в самой Словакии коррупция остается одним из насущных вопросов.
Важно Поворот на Россию: как Фицо может навредить Украине, и оказывает ли ЕС на него влияние
Фицо и коррупция
Роберту Фицо, по мнению политолога, следует обратить внимание на то, что из-за коррупции Словакия может не получить 40 миллиардов евро из общеевропейского бюджета до 2027 года. Ведь общеизвестно, что Фицо и коррупция на одной линии.
Министра обороны Роберта Калиняка в новом правительстве Словакии ранее обвиняли во взяточничестве, однако он как-то оказался на своем посту,
– подчеркнул Чаленко.
Напомним, что Фицо в 2018 году ушел с поста премьер-министра из-за убийства журналиста Яна Куцяка, расследовавшего коррупционные дела.
"Это показывает, что в политической силе Фицо хорошо разбираются в коррупции. И наверняка он этим опытом сегодня делится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", – предположил политолог.
Зачем Роберт Фицо провозглашает антиукраинские нарративы: смотрите видео
Имеем антикоррупционную вертикаль
В Украине сегодня много проблем внутри государства относительно коррупции на разных уровнях. Но если сравнить с ситуацией в Словакии, то у нее нет своей антикоррупционной вертикали, в отличие от Украины. И наша антикоррупционная вертикаль ежегодно дает все больше результатов.
Даже в США отмечают, что в Украине предпринимают агрессивные шаги по борьбе с коррупцией. Поэтому самое главное, что наша страна сейчас находится в процессе очищения от коррупции и показывает результат. А показывает ли такой результат Словакия?
– отметил Игорь Чаленко.
В то же время цель Фицо, делающего скандальные заявления, посеять смуту среди западных партнеров Украины. Однако главный негатив от его высказываний в том, что голос Орбана теперь не единственный.
Но на фоне риторики Орбана и Фицо Украина, благодаря переговорным процессам, постоянно убеждает те или иные государства в правоте позиции официального Киева.
"Хотя кремлевский ресурс тоже привлекается, и мы видим, что на данном этапе Орбан и Фицо создают небольшую коалицию. Однако пока это только их слова, потому что тот же Фицо и Калиняк подчеркивают, что якобы "Украина не будет получать военную помощь". Однако разные форматы сотрудничества с нашей страной со стороны западных партнеров продолжают действовать", – подчеркнул политолог.
Скандальные заявления Роберта Фицо
- В Словакии 25 октября сформировалось новое правительство, которое возглавил пророссийский политик Роберт Фицо. Еще во время предвыборной парламентской кампании, в которой победила его партия Smer-SD, Фицо отметился антиукраинскими заявлениями.
- В частности, нынешний премьер во время избирательной гонки обещал прекратить оказывать помощь Украине, а также подчеркивал, что нашей стране не место в Евросоюзе.
- После избрания премьером Фицо продолжил ту же риторику. Комментируя возможность выделения Еврокомиссией 50 миллиардов евро Украине на четыре года, он заявил, что Киев должен отчитываться об использовании помощи от Евросоюза. Кроме того, Фицо назвал Украину "самой коррумпированной страной в мире".
- Также Фицо отметил, что Украина больше не получит от Словакии военную помощь. Однако правительство страны будет передавать украинцам гуманитарную помощь.