Проте, як розповів 24 Каналу політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, в самій Словаччині корупція залишається одним з нагальних питань.

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Фіцо та корупція

Роберту Фіцо, на думку політолога, потрібно звернути увагу на те, що через корупцію Словаччина може не отримати 40 мільярдів євро з загальноєвропейського бюджету до 2027 року. Адже загальновідомо, що Фіцо та корупція є на одній лінії.

Міністра оборони Роберта Каліняка в новому уряді Словаччини раніше звинувачували у хабарництві, проте він якось опинився на своїй посаді,

– наголосив Чаленко.

Довідка. Роберта Каліняка за часів, коли він був міністром внутрішніх справ в уряді Роберта Фіцо, звинувачували в даванні хабаря колишньому голові фінансової адміністрації Франтішеку Імрече. Проте у серпні 2023 року Генеральна прокуратура Словаччини зняла з Каліняка звинувачення.

Нагадаємо, що Фіцо у 2018 році пішов з посади прем'єр-міністра через вбивство журналіста Яна Куцяка, який розслідував корупційні справи.

Зверніть увагу! Раніше Фіцо у відставку подав й глава МВС Каліняк через масові протести, які відбулись у Словаччині після вбивства антикорупційного журналіста. 27-річний Куцяк був застрелений разом зі своєю дівчиною у лютому 2018 року. Журналіст проводив розслідування щодо підозр у корупції у податковій сфері. Зокрема в матеріалах Куцяка фігурували особи близькі до правлячої на той час партії Фіцо. А останні розслідування журналіста були присвячені проблемам в одному з елітних житлових комплексів у Братиславі.

"Це показує, що у політичній силі Фіцо добре знаються на корупції. І напевно він цим досвідом сьогодні ділиться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном", – припустив політолог.

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Маємо антикорупційну вертикаль

В Україні сьогодні є багато проблем всередині держави стосовно корупції на різних рівнях. Але якщо порівняти з ситуацією в Словаччині, то у неї немає своєї антикорупційної вертикалі, на відміну від України. І наша антикорупційна вертикаль з кожним роком дає все більше результатів.

Навіть у США зазначають, що в Україні здійснюють агресивні кроки у боротьбі з корупцією. Тому найголовніше, що наша країна зараз перебуває в процесі вичищення від корупції та показує результат. А чи показує такий результат Словаччина?

– зазначив Ігор Чаленко.

Водночас мета Фіцо, який робить скандальні заяви, посіяти смуту серед західних партнерів України. Проте головний негатив від його висловлювань в тому, що голос Орбана тепер не єдиний.

Однак на тлі риторики Орбана та Фіцо Україна, завдяки перемовним процесам, постійно переконує ті чи інші держави в правоті позиції офіційного Києва.

"Хоча кремлівський ресурс теж залучається, і ми бачимо що на даному етапі Орбан та Фіцо створюють невеличку коаліцію. Однак поки що це тільки їхні слова, тому що той же Фіцо та Каліняк наголошують, що нібито "Україна не буде отримувати військову допомогу". Однак різні формати співпраці з нашою країною західних партнерів продовжують діяти", – наголосив політолог.

Скандальні заяви Роберта Фіцо