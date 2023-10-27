Новоназначенный премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна продемонстрировать, как она использует европейские деньги, чтобы получить новый пакет помощи в размере 50 миллиардов евро на четыре года. Кроме того, Словакия будет оказывать Украине помощь, но только гуманитарного характера. Об этом Фицо заявил по завершению саммита в Брюсселе, передает корреспондент 24 Канала.

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О какой помощи идет речь

В течение двух дней европейские лидеры пересматривали долгосрочный бюджет ЕС и обсуждали создание финансового инструмента Ukrainian Facility. Еврокомиссия предложила выделить 50 миллиардов евро на четыре года для Украины. Роберт Фицо заявил, что Украина является "самой коррумпированной страной в мире", поэтому Киев должен отчитаться о целевом использовании европейской помощи.

Если в Словакии с нас спрашивают за каждый евро, и это также касается привлечения европейских средств, то ЕС должен иметь такое же право в отношении Украины,

– сказал Фицо.

Он добавил: если реконструкция Украины будет финансироваться из этих 50 миллиардов евро, словацкие фирмы должны быть вовлечены в процесс восстановления.

Кроме того, новый премьер Словакии подчеркнул, что Украина больше не получит военную помощь со стороны этого государства. Несмотря на это, словацкое правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь.

"Приближается зима, если людям в Украине понадобится отопительное оборудование, помощь с разминированием – Словакия готова к этому. (...) Мы готовы помочь, но не военным образом, потому что я не верю в военное разрешение этого конфликта в Украине", – сказал Фицо.

Он отметил, что будет блокировать решение о предоставлении военной помощи на общеевропейском уровне. По его словам, в коммюнике саммита европейские лидеры отметили, что "военная помощь – это двусторонний вопрос".

Роберт Фицо рассказал, что Словакия потребует тщательного анализа санкций против России, которые могут нанести вред Словацкой Республике. По его словам, словацкое правительство будет обеспечивать работу в области атомных электростанций, намекая, что не будет поддерживать санкции против "Росатома". Впрочем, он сказал, что это только предложение некоторых государств – членов ЕС.

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Что еще наговорил Фицо

Он убеждает, что "лучше договариваться о мире", а убийства "не дадут никакого результата". Есть мнение, что Фицо не может простить Украине своего унижения много лет назад, поэтому теперь мстит.