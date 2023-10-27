Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Игорь Рейтерович. Он предполагает, скандальное заявление словацкого премьера не совсем означает, что он будет противодействовать общеевропейским решениям.
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Последствия выборов в Словакии
Важно понимать, что новое правительство Словакии в целом отвечает запросам, которые ожидает от него общество. К сожалению, опросы, проведенные в июне этого года, показали, что большинство словаков считают виновными в войне не Россию, а Запад и Украину (40% против 51%).
Соответственно, последние заявления премьера Фицо, вероятнее всего, направлены на внутреннюю публику. Будет ли Братислава блокировать решение ЕС о помощи Украине, аналогично Венгрии, пока не известно. По крайней мере, о таких намерениях новое правительство пока не объявляло.
"Фицо говорит, что Словакия не будет оказывать Украине военную помощь. Но она и не может этого сделать, ведь предыдущее словацкое правительство передало Украине практически всю свою советскую технику (комплекс С-300, 5 вертолетов и 8 САУ Zuzana – 24 Канал)", – подчеркнул политолог.
Игр Рейтерович о будущей политике словацкого правительства
Единственное оружие, на поставки которого Украине может повлиять Фицо, – это законтрактованное количество словацких САУ. После покупки первых 8 машин Украина подписала новые контракты еще на 16, а затем и еще на 11 артиллерийских установок.
"Эти контракты подписаны не с государством, а с предприятиями, которые получат за него деньги. Маловероятно, что Фицо потребует от них расторжение многомиллионных контрактов, которые обеспечивают эффективную работу предприятий", – предположил Рейтерович.
Может ли произойти нечто подобное в других странах
Угроза победы популистических партий в Европе заключается в том, что они полностью ориентированы на локальные интересы своих избирателей. Соответственно, тема поддержки и расходы на нее бюджетных средств все чаще воспринимается сторонниками таких партий негативно.
"Сегодня действительно есть тенденция, что многие политические силы, которые используют популистические лозунги, привлекают внимание избирателей. Однако пока не стоит бояться, что нас ожидает доминирование в Европе популистических правительств с пророссийской позицией", – отметил политолог.
Летом 2024 года состоятся выборы в Европарламент и далеко не факт, что популисты смогут набрать на них большинство. Именно эти выборы лучше покажут, какова "средняя температура" в Европе относительно популистов.
В каких странах популистские партии победили на выборах
- На днях победу на выборах в Швейцарии одержала правопопулистическая "Народная партия", одержав голоса 28% избирателей. Одним из ее предвыборных обещаний было строгое соблюдение политики нейтралитета и запрет передачи и реэкспорта оружия в Украину.
- Интересным примером проукраинской популистки в Италии стала Джорджия Мэлони, партия которой победила на выборах в 2022 году. Несмотря на то, что ее партнеры по коалиции имели определенные симпатии к России, итальянский премьер очень жестко критиковала тех, кто отказывался поддерживать Киев.
- Однако даже в таких стабильных демократиях как Франция и Германия популистские политики продолжают наращивать свою поддержку. Согласно опросам 18 октября, партия пропутинской популистки Мари Ле Пен опережает партию Эммануэля Макрона уже на 8%. В то же время в Германии рекордно высока поддержка правой партии "Альтернатива для Германии" (22%), которая стала второй самой популярной политсилой страны после Христианских демократов.