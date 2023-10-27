Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Игорь Рейтерович. Он предполагает, скандальное заявление словацкого премьера не совсем означает, что он будет противодействовать общеевропейским решениям.

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Последствия выборов в Словакии

Важно понимать, что новое правительство Словакии в целом отвечает запросам, которые ожидает от него общество. К сожалению, опросы, проведенные в июне этого года, показали, что большинство словаков считают виновными в войне не Россию, а Запад и Украину (40% против 51%).

Соответственно, последние заявления премьера Фицо, вероятнее всего, направлены на внутреннюю публику. Будет ли Братислава блокировать решение ЕС о помощи Украине, аналогично Венгрии, пока не известно. По крайней мере, о таких намерениях новое правительство пока не объявляло.

"Фицо говорит, что Словакия не будет оказывать Украине военную помощь. Но она и не может этого сделать, ведь предыдущее словацкое правительство передало Украине практически всю свою советскую технику (комплекс С-300, 5 вертолетов и 8 САУ Zuzana – 24 Канал)", – подчеркнул политолог.

Игр Рейтерович о будущей политике словацкого правительства

Единственное оружие, на поставки которого Украине может повлиять Фицо, – это законтрактованное количество словацких САУ. После покупки первых 8 машин Украина подписала новые контракты еще на 16, а затем и еще на 11 артиллерийских установок.

"Эти контракты подписаны не с государством, а с предприятиями, которые получат за него деньги. Маловероятно, что Фицо потребует от них расторжение многомиллионных контрактов, которые обеспечивают эффективную работу предприятий", – предположил Рейтерович.

Объяснение: Специфика оборонной промышленности состоит в том, что она не может выпускать свою продукцию без заказов со стороны государств. Соответственно, если заказы на САУ или другое вооружение не будут поступать, предприятие будет "простаивать", а его работники – недополучать деньги. По этому словацкому ОПК и словацкой экономике вообще выгодно производить Zuzana для нужд ВСУ.

Может ли произойти нечто подобное в других странах

Угроза победы популистических партий в Европе заключается в том, что они полностью ориентированы на локальные интересы своих избирателей. Соответственно, тема поддержки и расходы на нее бюджетных средств все чаще воспринимается сторонниками таких партий негативно.

"Сегодня действительно есть тенденция, что многие политические силы, которые используют популистические лозунги, привлекают внимание избирателей. Однако пока не стоит бояться, что нас ожидает доминирование в Европе популистических правительств с пророссийской позицией", – отметил политолог.

Летом 2024 года состоятся выборы в Европарламент и далеко не факт, что популисты смогут набрать на них большинство. Именно эти выборы лучше покажут, какова "средняя температура" в Европе относительно популистов.

В каких странах популистские партии победили на выборах