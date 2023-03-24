Мелони таким образом ответила депутатке Элизе Скутелли, которая заговорила о том, что нужно "остановиться" в поддержке Украины.
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А может, госпожа депутат, вы скажете это Путину? Я удивлена, что вы говорите нам это. Почему? Это же, наверное, предательство нашей позиции. Это значит, что мы одобряем вторжение в Украину. Потому что если мы остановимся, то – будем называть вещи своими именами – одобряем вторжение в Украину!
– эмоционально заявила Джорджия Мэлони.
Она подчеркнула, что поддерживать Украину в войне с Россией – не значит не работать над мирным планом или решением конфликта.
"Думаете, кому нравится война? Нет! Но ситуация немного сложнее, чем говорит пропаганда, когда речь идет об идеальном мире", – добавила премьер-министр.
Мощный ответ Мелони стал вирусным в сети: смотрите видео
Мелони объяснила, почему не может быть речи о переговорах
По ее словам, для любых переговоров требуется от России прекращение боевых действий и вывод войск с территории Украины.
Считаете ли вы, что нужно отдавать Москве территории, которые она оккупировала и на которых она провела "референдум" о самоопределении? Или нет? Вот то, что я хотела бы услышать, если мы всерьез говорим о мире. Иначе вы делаете пропаганду ценой суверенной нации, свободного народа и международного права, и это безответственно,
– продолжила Мэлони.
Кратко о поддержке Джорджии Мэлони
- После прихода к власти осенью 2022 года Джорджия Мэлони последовательно поддерживает Украину и оказание ей военной помощи.
- В феврале 2023 года Мэлони впервые приехала в Украину, в рамках визита она объявила о предоставлении пакета военной помощи, в который вошли комплексы SAMP/T-MAMBA и системы Spada и Skyguard.