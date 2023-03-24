Мелоні таким чином відповіла депутатці Елізі Скутеллі, яка заговорила про те, що потрібно "зупинитись" у підтримці України.

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А може, пані депутатко, ви скажете це Путіну? Я здивована, що ви говорите це нам. Чому? Це ж, напевно, є зрадою нашої позиції. Бо це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Бо якщо ми зупинимося, то – називаймо речі своїми іменами – схвалюємо вторгнення в Україну!,

– емоційно заявила Джорджія Мелоні.

Вона підкреслила, що підтримувати Україну у війні з Росією – не означає не працювати над мирним планом або над розв'язанням конфлікту.

"Думаєте, комусь подобається війна? Ні! Але ситуація трохи складніша, ніж каже пропаганда, коли йдеться про ідеальний мир", – додала прем'єр-міністерка.

Потужна відповідь Мелоні стала вірусною в мережі: дивіться відео

Мелоні пояснила, чому не може бути мови про перемовини

За її словами, для будь-яких переговорів потрібно вимагати від Росії припинення бойових дії й виведення військ з території України.

Чи ви вважаєте, що потрібно віддавати Москві території, які вона окупувала і на яких вона провела "референдум" про самовизначення? Чи ні? Ось те, що я хотіла б почути, якщо ми всерйоз говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу і міжнародного права, і це безвідповідально,

– продовжила Мелоні.

Коротко про підтримку Джорджії Мелоні