Однак щодо цього також є умова. Такі дані виданню розповіло джерело в урядових колах.

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Що відомо про літаки від Італії

Згідно з даними, які має видання:

Італія буде готова передати українській армії щонайменше п'ять винищувачів Tornado та AMX;

влада країни піде на такий крок лише за умови, що вона не буде першою у списку постачальників цього виду озброєнь.

За даними джерела видання, Італія це робить з "міркувань політичної доцільності". Адже Рим хоче створити враження, мовляв, уряд змушений слідувати загальній стратегії західної коаліції.

Що відомо про літаки від Італії

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні 10 лютого на пресконференції, яка відбулась за підсумками європейського саміту заявила, що Італія не виключає передачу Україні бойових літаків, якщо буде спільне рішення Заходу.

Ми готові виконати свою частину роботи на 100 %. Це залежить від балансу міжнародного співтовариства. Я абсолютно не згодна з тим, що військова допомога веде до ескалації війни. Хто допомагає Україні, той працює на мир,

– сказала Мелоні.

Проте вона зазначила, що потрібне узгоджене рішення щодо літаків.

Однак прем'єрка також підтвердила відправлення системи SAMP/T до Києва, яку надають спільно Італія та Франція. Також вона сказала, що найближчими днями вони зможуть оголосити про це остаточно.

Зверніть увагу! Джорджія Мелоні планує відвідати Київ до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час візиту вона має оголосити про нову зброю для України. Громадська діячка з Італії Марина Соріна заявила, що Мелоні може оголосити про надання протиракетного комплексу SAMP/T.