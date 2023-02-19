Однак спершу вона прибуде до Варшави, де у прем'єр-міністерки запланована зустріч з польським колегою Матеушем Моравецьким. А уже у вівторок, 21 лютого, Джорджія Мелоні прибуде до України.

До теми Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні

Новий пакет військової допомоги

В межах візиту чиновниця зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. За даними ЗМІ, вона має намір не лише засвідчити підтримку Італією, а й оголосити про шостий пакет військової допомоги. Ба більше, вона оголосить й про спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/Т, який прибуде в Україну навесні.

Зауважимо, що більш детальне наповнення нового пакета військової допомоги не розкривається. Натомість відомо, чого українцям у ньому шукати не варто.

Як повідомляє італійське медіа, у ньому не буде винищувачів F-16. Також Італія не передаватиме танки, адже не має їх у достатній кількості.

Що відомо про ЗРК SAMP/T

Цей протиракетний комплекс, розроблений Францією та Італією, є першою європейською протиракетною системою великої дальності. Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Ба більше, це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

Відтак ЗРК SAMP/Т дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації, що охоплюють значну частину української території.