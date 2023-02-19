Однако сначала она прибудет в Варшаву, где у премьер-министра запланирована встреча с польским коллегой Матеушем Моравецким. А уже во вторник, 21 февраля, Джорджия Мелони прибудет в Украину.

К теме Италия одобрила шестой пакет помощи Украине

Новый пакет военной помощи

В рамках визита чиновница встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным СМИ, она намерена не только подтвердить поддержку Италией, но и объявить о шестом пакете военной помощи. Более того, она объявит и о совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/Т, который прибудет в Украину весной.

Заметим, что более подробное наполнение нового пакета военной помощи не раскрывается. Однако известно, чего украинцам в нем искать не стоит.

Как сообщает итальянское медиа, в нем не будет истребителей F-16. Также Италия не будет передавать танки, ведь не имеет их в достаточном количестве.

Что известно о ЗРК SAMP/T

Этот противоракетный комплекс, разработанный Францией и Италией, – первая европейская противоракетная система большой дальности. Она может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. Более того, это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Следовательно, ЗРК SAMP/Т позволит Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, охватывающих значительную часть украинской территории.