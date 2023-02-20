Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник констатував, що українців очікує сюрприз 20 лютого. Водночас 24 Канал з посиланням на ресурс flightradar24.com інформує про те, в небі над Польщею вранці кружляв американський стратегічний розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint.
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Що відомо про це авіасудно
Зауважимо, що назва рейсу, яким рухався цей літальний апарат, – JAKE11. Вилетів він з Великої Британії 20 лютого та зробив декілька кругів поблизу польсько-українського кордону.
Уже близько 11:20 його зафіксували над містом Лодзь.
Політ Boeing RC-135W Rivet Joint над Польщею / Скриншот 24 Каналу станом на 11:20
Байдена хотіли таємно відправити в Україну до роковин від початку великої війни
- До цієї теми слід згадати, що в американському виданні Politico 20 лютого з'явилася стаття, у якій йдеться про те, що лідера США хотіли таємно переправити на територію нашої держави до роковин від початку широкомасштабної війни – себто до 24 лютого.
- Окрім того, важливо, що в Білому домі напередодні говорили про офіційний, запланований візит у Європу глави США у період від 20 до 22 лютого. Власне, очікувалося, що Байден стовідсотково відвідає у цей проміжок, зокрема, Польщу, де виголосить приголомшливу промову.
- Станом на 11:30, 20 лютого не було офіційних повідомлень про те, що президент США в Києві. Проте заакцентуємо, що значну частину доріг столиці було перекрито. Не факт, що це пов'язано з приїздом Джозефа Байдена, адже 20 лютого – це також, як відомо, роковини від початку розстрілів людей на Майдані у 2014-му році.
- До речі, на той момент уже було точно відомо про те, що в Київ прибула ізраїльська делегація для того, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв під час Революції Гідності.