Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник констатував, що українців очікує сюрприз 20 лютого. Водночас 24 Канал з посиланням на ресурс flightradar24.com інформує про те, в небі над Польщею вранці кружляв американський стратегічний розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint.

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Що відомо про це авіасудно

Зауважимо, що назва рейсу, яким рухався цей літальний апарат, – JAKE11. Вилетів він з Великої Британії 20 лютого та зробив декілька кругів поблизу польсько-українського кордону.

Уже близько 11:20 його зафіксували над містом Лодзь.



Політ Boeing RC-135W Rivet Joint над Польщею / Скриншот 24 Каналу станом на 11:20

Зверніть увагу! Поки неможливо сказати достеменно, хто перебуває на борту авіасудна. Однак мережею поширюються чутки про те, що активізація Boeing RC-135W Rivet Joint може бути пов'язана з візитом президента США Джозефа Байдена в Польщу та Україну.

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