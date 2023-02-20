Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник констатировал, что украинцев ожидает сюрприз 20 февраля. В то же время 24 Канал со ссылкой на ресурс flightradar24.com информирует о том, что в небе над Польшей с утра кружил американский стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint.
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Что известно об этом авиасудне
Заметим, что название рейса, по которому двигался этот летательный аппарат, – JAKE11. Вылетел он из Великобритании 20 февраля и совершил несколько кругов вблизи польско-украинской границы.
Уже около 11:20 его зафиксировали над городом Лодзь.
Полет Boeing RC-135W Rivet Joint над Польшей / Скриншот 24 Канала по состоянию на 11:20
Байдена хотели тайно отправить в Украину к годовщине с начала великой войны
- К этой теме следует упомянуть, что в американском издании Politico 20 февраля появилась статья, в которой говорится, что лидера США хотели тайно переправить на территорию нашего государства к годовщине с начала широкомасштабной войны – то есть до 24 февраля.
- Кроме того, важно, что в Белом доме накануне говорили об официальном, запланированном визите в Европу главы США в период с 20 по 22 февраля. Собственно, ожидалось, что Байден точно посетит в этот промежуток, в частности, Польшу, где произнесет потрясающую речь.
- По состоянию на 11:30, 20 февраля не было официальных сообщений о том, что президент США в Киеве. Однако акцентируем, что значительную часть дорог столицы была перекрыта. Не факт, что это связано с приездом Джозефа Байдена, ведь 20 февраля – это также, как известно, годовщина с начала расстрелов людей на Майдане в 2014 году.
- Кстати, на тот момент уже точно было известно о том, что в Киев прибыла израильская делегация для того, чтобы почтить память павших героев во время Революции Достоинства.