Как именно добирался президент Америки, рассказали журналисты CNN. По их данным, Байден летел под покровом тьмы.
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Полностью засекречено: поездка Байдена была окутана тайной
Как отметили в CNN, поездка лидера США в Украину была большой тайной. Air Force One вылетел из объединенной базы Эндрюс в 4:15 по восточному времени в воскресенье.
Полная тьма служила дополнительным прикрытием для летательного аппарата. В то же время находившиеся на борту репортеры не имели права носить или использовать какие-либо свои устройства.
Кроме того, в публичном графике президента США также не была указана поездка, а чиновники Белого дома на прошлой неделе неоднократно отмечали, что Байден не посетит Украину. Поездку главы Соединенных Штатов держали в секрете 24 часа, пока он не прибыл в Киев.
Известно, что с американским лидером приехали также советник по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель главы аппарата Джен О'Мелли Диллон и личная помощница Энни Томасини. К слову, Джозеф Байден шесть раз посещал Украину, когда был вице-президентом, а последний его визит был в январе 2017 года.
По словам журналиста журнала Rolling Stone Джима Ла Порту, Байден сам настоял на том, чтобы посетить столицу Украины Подготовка к поездке началась около месяца назад, когда президент США заявил, что хочет публично показать знак солидарности с украинским государством.
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Главные тезисы по выступлению Байдена в Киеве
- Во время своего визита в Киев Джо Байден выступил на совместном брифинге с Владимиром Зеленским. В ходе него американский президент анонсировал новый пакет военной помощи Украине.
- Известно, что в нем будут отправлены артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Байден добавил, что нет сомнений в том, что украинцы выстоят и одержат победу над агрессором.
- Главная цель Путина – стереть Украину с карты мира, однако российский диктатор уже потерпел поражение, убежден президент. Ведь США и союзники будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.