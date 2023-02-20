Как именно добирался президент Америки, рассказали журналисты CNN. По их данным, Байден летел под покровом тьмы.

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Полностью засекречено: поездка Байдена была окутана тайной

Как отметили в CNN, поездка лидера США в Украину была большой тайной. Air Force One вылетел из объединенной базы Эндрюс в 4:15 по восточному времени в воскресенье.

Полная тьма служила дополнительным прикрытием для летательного аппарата. В то же время находившиеся на борту репортеры не имели права носить или использовать какие-либо свои устройства.

Кроме того, в публичном графике президента США также не была указана поездка, а чиновники Белого дома на прошлой неделе неоднократно отмечали, что Байден не посетит Украину. Поездку главы Соединенных Штатов держали в секрете 24 часа, пока он не прибыл в Киев.

Известно, что с американским лидером приехали также советник по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель главы аппарата Джен О'Мелли Диллон и личная помощница Энни Томасини. К слову, Джозеф Байден шесть раз посещал Украину, когда был вице-президентом, а последний его визит был в январе 2017 года.

По словам журналиста журнала Rolling Stone Джима Ла Порту, Байден сам настоял на том, чтобы посетить столицу Украины Подготовка к поездке началась около месяца назад, когда президент США заявил, что хочет публично показать знак солидарности с украинским государством.

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