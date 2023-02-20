Ключевые фото и видео с визита американского лидера – смотрите дальше в материале 24 Канала.
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Первые фотографии и видео приезда Байдена в Киев
Президент США Джо Байден 20 февраля приехал с неанонсированным визитом в украинскую столицу. Его встретил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Киеве / Фото из сети
Около 12-ти в сети появились первые кадры, на которых видно, как президент США вместе с президентом Владимиром Зеленским проходит вблизи Михайловского собора. На видео слышно, как раздается сирена, извещающая о воздушной тревоге.
Джо Байден прибыл в Киев: смотрите видео
Президент США встретился с Владимиром Зеленским: смотрите видео
Президенты почтили память погибших защитников на Софийской площади, сообщают журналисты. Отметим, что 20 февраля в Украине – День Героев Небесной сотни.
Джо Байден и Владимир Зеленский почтили память погибших защитников / Фото из сети
Кстати, рядом с президентами можно увидеть также заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибига. Владимир Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена является важнейшим проявлением поддержки для украинцев.
Байден прибыл в Украину, чтобы поддержать украинцев перед годовщиной вторжения / Фото ОП
В Киев с американским президентом приехал также его советник по нацбезопасности Джон Салливан. Фото с ним опубликовал глава офиса президента Андрей Ермак.
Байден приехал со своим советником по нацбезопасности Джоном Салливаном / Фото Андрея Ермака
Первая леди Елена Зеленская также встретилась с президентом Соединенных Штатов. СМИ показали кадры их встречи.
Первая леди встретилась с президентом США / Фото ОП
Я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины,
– отметил Байден.
Отметим, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал визит Байдена "стратегическим". По его словам, сегодня лидеры стран решат немало вопросов, а также ускорят "подвисшие".
Визит Джо Байдена в Киев в "стратегических целях" / Фото ОП
Обратите внимание Байден в Киеве: в сети шутят, что бы мог посетить президент США
Приезд американского президента транслируют ведущие мировые СМИ. В частности, поделилось кадрами его неожиданного визита в Украину.
Сам Джозеф Байден заявил, что завтра будет объявлен новый многомиллионный пакет военной поддержки для Украины. Речь идет о поддержке на сумму 500 миллионов долларов.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил американских партнеров за большую поддержку украинского народа. Глава государства поделился трогательными кадрами визита президента США.
Украина чувствует поддержку Соединенных Штатов и лично Президента Джозефа Байдена в эти нелегкие времена борьбы,
– отметил президент Украины.
Джозеф Байден в Киеве 20 февраля: смотрите видео
Отметим, что на то, что в Украину направляются топ-гости, указывало много факторов. В частности, утром произошло масштабное ограничение движения в Киеве, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отменил анонсированную встречу с европейскими коллегами в Брюсселе, а заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник анонсировал неожиданный сюрприз для украинцев.