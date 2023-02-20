Ключові фото та відео з візиту американського лідера – дивіться далі у матеріалі 24 Каналу.

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Перші світлини та відео приїзду Байдена у Київ

Президент США Джо Байден 20 лютого приїхав з неанонсованим візитом до української столиці. Його зустрів Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися в Києві / Фото з мережі

Близько 12 у мережі з'явилися перші кадри, на яких видно, як президент США разом з президентом Володимиром Зеленським проходить поблизу Михайлівського собору. На відео чутно, як лунає сирена, що сповіщає про повітряну тривогу.

Джо Байден прибув до Києва: дивіться відео

Президент США зустрівся з Володимиром Зеленським: дивіться відео

Президенти вшанували пам'ять загиблих захисників на Софійській площі, повідомляють журналісти. Зауважимо, що 20 лютого в Україні – День Героїв Небесної сотні.



Джо Байден та Володимир Зеленський вшанували пам'ять загиблих захисників / Фото з мережі

До слова, поруч з президентами можна побачити також заступника глави Офісу президента України Андрія Сибігу. Володимир Зеленський зазначив, що візит Джозефа Байдена є надзвичайно важливим проявом підтримки для українців.

Байден прибув в Україну, щоб підтримати українців перед річницею вторгнення / Фото ОП

До Києва з американським президентом приїхав також його радник з нацбезпеки Джон Салліван. Фото з ним опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак.



Байден приїхав зі своїм радникником з нацбезпеки Джоном Салліваном / Фото Андрія Єрмака

Перша леді Олена Зеленська також побачилася з президентом Сполучених Штатів. ЗМІ показали кадри з їхньої зустрічі.

Перша леді зустрілася з президентом США / Фото ОП

Я сьогодні в Києві, щоби зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України,

– зазначив Байден.

Зауважимо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав візит Байдена "стратегічним". За його словами, сьогодні лідери країн вирішать чимало питань, а також пришвидшать ті, які "підвисли".

Візит Джо Байдена до Києва у "стратегічних цілях" / Фото ОП

Зверніть увагу Байден у Києві: у мережі жартують, куди б міг завітати президент США

Приїзд американського президента транслюють провідні світові ЗМІ. Зокрема поділилося кадрами його неочікуваного візиту в Україну.

Сам Джозеф Байден заявив, що завтра буде оголошено новий багатомільйонний пакет військової підтримки для України. Мовиться про підтримку на суму 500 мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський подякував американським партнерам за велику підтримку українського народу. Глава держави поділився зворушливими кадрами візиту президента США.

Україна відчуває підтримку Сполучених Штатів і особисто Президента Джозефа Байдена у ці нелегкі часи боротьби,

– зазначив президент України.

Джозеф Байден у Києві 20 лютого: дивіться відео

Зазначимо, що на те, що до України прямують топгості, вказувало багато факторів. Зокрема зранку відбулося масштабне обмеження руху в Києві, глава МЗС України Дмитро Кулеба скасував анонсовану зустріч з європейськими колегами у Брюсселі, а заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник анонсував неочікуваний сюрприз для українців.