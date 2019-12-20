Убийство журналиста в Словакии: при чем здесь мафия и бизнес

Ян Куцяк, журналист-расследователь и его невеста, Мартина Кушнирова, были убиты в своем доме 21 февраля 2018 года. Это вызвало протесты и привело к отставке лидера правящей партии Роберта Фицо. Теперь начинается суд. В ходе дела разбирался 24 канал.

Что известно о журналисте и его работе

Ян Куцяк делал расследование о влиятельных людях и коррупции в его родной Словакии / Фото: AFP

Писал о незаконных, часто криминальных соглашениях между бизнесом и правительством для сайта Aktuality.sk. Кроме этого, он сотрудничал с международными организациями, такими как Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP, Проект об организованной преступности и коррупции), Чешский центр расследовательской журналистики и Итальянский проект расследовательской журналистики. Он был больше аналитиком, чем рассказчиком историй, любил больше копаться в полученных по запросам документах, чем делать телевизионные передачи. Его невеста была археологом.

Последняя опубликованная статья Куцяка 9 февраля 2018 года была о транзакции фирм бизнесмена Мариана Кочнера, которые связаны с люксовым жилым комплексом в Братиславе и продажей гостиниц в городе-курорте Доновалы. Кочнер опроверг информацию, но поссорился с Куцяком прямо на пресс-конференции. Позже, Кочнер угрожал журналисту по телефону. Журналист подал жалобу, но полиция закрыла дело. Это еще сыграет свою роль позже.

Именно с Италией и ее мафией был связан главный материал Куцяка, который остался незаконченным. Он писал о том, что известная итальянская мафия Ндрангета действует на территории Словакии и собирал улики против людей, которых итальянская полиция считала очень опасными. Члены этой организации замешаны в незаконном обороте оружия, наркотиков, коррупции, влиянии на государственные тендеры и даже в преступлениях по окружающей среде. Вот как сам Куцяк это описывал: “Они начали делать бизнес здесь, получать субсидии, но главное – строить связи с влиятельными лицами в политике, вплоть до Правительственного Офиса Словакии”. Итальянские бизнесмены и мафиози выбрали Словакию как тихую гавань, считал журналист, где можно спокойно отмывать нелегальные средства и направлять их на бизнес. На востоке ЕС итальянские мафиози были причастны к махинациям с деньгами, которые Евросоюз выделял, писал Куцяк.

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Первой героиней в этой истории является модель Мария Трошкова, которая ранее участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная". После этого, она начала бизнес-карьеру как помощница Павла Руско, бывшего депутата и владельца ТВ-канала "Маркиза". Его недавно задержали по обвинению в найме киллера для своих бизнес-конкурентов в 1990-х. Далее она работала с Антонио Вадала, 42-летним итальянцем, который живет в Словакии и владеет сетью агрофирм на востоке страны. Впрочем, он оказался не только бизнесменом. На его имя в Италии был выдан ордер на арест со стороны антимафиозных прокуроров и налоговой, позже обвинения были сняты. Вадала был указан как возможный брокер для Ндрангеты (расследование еще продолжается). Дома, в городке Бова Марина, клан Вадала является крайне влиятельным, его обвиняют как минимум в 25-ти убийствах.

Так вот, Трошкова была партнером Вадала в фирме GIA Management, которая занимается бизнесом во многих сферах, включая строительную, недвижимость и фотографию. Через год, Трошкова оставила компанию, но познакомилась с Вилиамом Ясаном, тоже бывшим депутатом, а сейчас – председателем Департамента государственной безопасности и кризисного менеджмента. Тот представил девушку председателю правительства Роберту Фицо и премьер нанял ее как помощницу, причем пресс-служба не раскрыла ее точной должности (в СМИ он фигурирует как "старший советник") и имеет ли она необходимые секретные допуски. Роберт Фицо критиковал работу Куцяка, говоря, что он обвиняет невинных людей в преступлениях и должен быть осторожным. Незадолго после этого, Куцяка убили, что стало первым таким случаем в стране. Тела не могли найти несколько дней.

Трошкова и Ясан после этого временно покинули свои правительственные должности и выпустили собственное заявление: "То, что наши имена упоминают в СМИ относительно этого ужасного убийства, уже совершенно за гранью. Мы никак не связаны с этой трагедией. Пока расследование не закончено, мы оставим свои должности".

Как все было организовано

Шеф полиции Тибор Гаспар почти сразу заявил, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста и его расследованиями. Полицией было опрошено 20 человек, они обратились за помощью в Италию и Чехию и в Европол. "Итальянский гражданин и сеть Ндрангеты" тоже расследуются, дополнительно сообщили полицейские. Политические оппоненты призывали Фицо и Гаспара уйти в отставку немедленно. Позже, оба сделали это. Правда, коалиция выжила, теперь ею руководит преемник Фицо, Петер Пеллегрини. Страну в феврале 2020 года ждут парламентские выборы.

10 марта 2018 года на улицы вышло 120 тысяч словаков – самая массовая акция за 28 лет / Фото: Getty Images

Председатель правительства пообещал один миллион евро за информацию о заказчике преступления и даже выложил деньги на стол во время телевизионного обращения. Он опроверг связи его правительства с Ндрангетой.

Убийство журналиста-расследователя неприемлемо в любом обществе. Дайте нам возможность показать, что мы заботимся о Словакии и что мы не хотим быть гражданами страны, которая руководствуется страхом,

– сказал Роберт Фицо

Впрочем, словаки вспомнили 1990-е, когда политические убийства и похищения были нормой. Например, взрыв машины полицейского Роберта Ремиаса в 1996 году, который расследовал похищение сына президента Михала Ковача, так и не было раскрыто никогда.

Теперь можно переходить к собственно описанию той страшной ночи в селе Велька Мача, 65 км на восток от Братиславы.

Выше мы не зря упомянули о богатом человеке Словакии – Мариане Кочнере. Он уже год как является одним из главных подозреваемых в деле об убийстве журналиста Яна Куцяка и Специальная прокуратура выдвинула ему обвинения, а следователи нашли "тысячи сообщений между Кочнером, представителями государственных органов и юридической системы". На время когда его обвинили, он уже был в тюрьме по другому делу. Это привело к дальнейшим отставкам. Антонио Вадалу тоже задержали, уже 14-го марта. Но только через год, 20-го февраля 2019 года назвали человека, который передал деньги исполнителям – коллега Кочнера, который обещал киллеру 50 тысяч евро сразу, и еще 20 тысяч как покрытие долга.

На предложение организовать убийство согласился Золтан Андрушко, который работал в пиццерии. Он и назвал имя женщины – Алена Жушова, переводчица с итальянского и "фиксер", которая работала с Кочнером. Она передала Андрушко имя, домашний адрес и фото Куцяка. Андрушко не выглядел на киллера ни физически ни психологически. Он "не хотел никого убивать, потому что просто не знал как", – рассказывал он во время следствия.

Поэтому он попросил своего друга, бывшего офицера полиции Томаша Шабо, который как раз подходил под описание типичного убийцы, сделать это. Команду дополнил двоюродный брат Андрушко, Мирослав Марчек – физически сильный бывший солдат. Впервые, Марчек и Шабо побывали в селе Велька Мача днем 5-го февраля 2018 года. Осмотрев местность, злоумышленники пришли к согласию, что лучшего места для убийства не найти: далеко от столицы, рядом – густой лес и удобная дорога на шоссе. Важно, что рядом не было камер наблюдения. Через два дня, будущие убийцы вернулись в деревню дважды, а потом еще трижды на выходных, когда нашли удобное место для парковки машины.

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Они разработали особую систему звонков, которые не должны быть перехвачены мобильным оператором. Решив это, они начали наблюдать за Куцяком вечером, изучая его обычные домашние дела. 15-го февраля Андрушко подвез "команду" к окраинам села, высадил и поехал на заправку за едой. В 19:22 по местному времени, четверо других вошли в дом. Через 20 минут они позвонили Андрушко и он подобрал их там где и высадил. Чтобы еще больше скрыть свои персоны, злоумышленники использовали дешевые мобильные телефоны, которые они выбрасывали после одного использования. Оружием служил 9-мм пистолет Лугер с глушаком. Модификация была также сделана, чтобы пули летели более медленно и тихо. Ни Ян Куцяк ни его девушка не заметили, что за ними наблюдают. Ян не считал, что его жизнь может быть под угрозой, пара активно планировала свадьбу. Они познакомились в студенческом общежитии в городе Нитра.

21-го февраля, в день убийства, Шабо и Марчек поехали в село в 16:40 по местному времени. Они включили свои дешевые телефоны, и были на месте в 18:28. Шабо вышел из машины, одетый во все черное. Он подошел к дому пары, но их не было дома. Ян Куцяк возвращался на поезде как всегда, но аккумулятор его машины сел, поэтому Мартина забрала его, и они вернулись домой в 19:30. Шабо все еще ждал и в 20:21 он вошел во двор, и через двери, которые никогда не были заперты. В кухне он нашел Мартину и убил ее (она стала случайной жертвой на пути к своему жениху).

Когда Ян услышал выстрел, он поднялся по лестнице и тоже был убит. В 20:25 все было кончено, Марчек и Шабо поехали к Андрушко домой, чтобы рассказать о проделанной работе и напомнить о деньгах. Он пообещал их скоро и встретился с Жушовой, которая передала 70 тысяч евро. Андрушко оставил себе 10, остальное распределил внутри команды. Жушова призналась полиции, что на самом деле это Кочнер, ее босс, предоставил деньги за убийство.

Суд начался: чего можно ожидать

В зале суда, дело об убийстве Яна Куцяка / Фото: Getty Images

Довольно быстро все, кто участвовал в убийстве молодой пары, были арестованы. Андрушко, Жушова, Марчек и Шабо – все оказались в тюрьме. 23 октября 2019 года прокуратура передала обвинительный акт в суд. Во время допросов всплыли интересные детали: заказчиком мог быть не Кочнер (он мог только передать деньги), а.. неизвестный русскоязычный мужчина. Марчек рассказал, что имеет заказ “для знакомого россиянина, который плохо говорит по-словацки.

Он сказал, что Куцяк – журналист и пишет вещи, которые ему не нравятся. Сейчас, его имя остается неизвестным. Марчек признался, что именно он стрелял в Яна и Мартину. Еще один член команды пошел на сделку со следствием, поэтому стал свидетелем по делу. Прокуроры отметили, что четыре человека могут провести всю жизнь за решеткой, их обвиняют по шести статьям, включая убийство.

США наложили санкции на шесть фирм Кочнера, использовав Акт Магницкого. Последним обвиняемым по делу стал бывший генеральный прокурор Словакии Доброслав Трнка, который по мнению следствия, “скрывал записи операций секретной службы” о нелегальных сделках Кочнера.

Суд продолжается, пока вся страна замерла в ожидании приговора.