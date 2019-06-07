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      Россиянин вероятно заказал убийство словацкого журналиста Яна Куцяка

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      Россиянин заказал убийство словацкого журналиста Яна Куцяка
      Россиянин заказал убийство словацкого журналиста Яна Куцяка / Getty images

      Заказчиком убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяк и его невесты Мартины Кушнировой, совершенного 21 февраля 2018 года, вероятно был русскоязычный неизвестный мужчина.

      Мирослав Марчек, подозреваемый в убийстве журналиста Яна Куцяк и его невесты Мартины Кушнировой, признался об этом в своих показаниях следователям, пишет Noviny.

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      Информацию о том, что заказчиком был иностранец, Марчек узнал от другого подозреваемого в убийстве – Золтана Андруско.

      Золтан Андруско сказал, что этот заказ для одного его знакомого, россиянина, который плохо говорит на словацком. Он говорил, что господин – журналист, и пишет некоторые вещи, которые ему не нравятся,
      – отметил Марчек.

      Накануне Марчек признался, что именно он стрелял в журналиста и его невесту.

      Показания Марчека только запутывают дело, поскольку обвинение в приказе убить Куцяка было выдвинуто приближенному к власти мультимиллионеру Мариану Кочнеру.

      Что случилось с Яном Куцяком и Мартиной Кушнировой?
      Между 22 и 25 февраля 2018 года в Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Их тела нашли в доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава. Ян Куцяк стал первым убитым журналистом в Словакии за всю историю существования государства.

      Вероятным мотивом убийства стала его профессиональная деятельность. Ведь Куцяк работал над расследованием возможной причастности итальянской мафии к махинациям с субсидиями ЕС на востоке Словакии. Из-за этого в Словакии состоялись самые массовые за последние 28 лет митинги.

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      Теги: Новости политики Новости России Жертвы Расследования Журналисты Криминальные новости Словакия
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