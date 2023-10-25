В среду, 25 октября, президент Словацкой Республики Зузана Чапутова назначила новое правительство. Его возглавил Роберт Фицо, известный своими антиукраинскими заявлениями.

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Что известно о новом правительстве Словакии

Фицо стал премьер-министром уже в четвертый раз за свою политическую карьеру. На должность министра обороны был назначен Роберт Калиняк. Это скандальное должностное лицо ранее возглавляло Министерство внутренних дел Словакии. В прошлом он подрался с бывшим главой словацкого правительства Игорем Матовичем.

Министром иностранных дел стал Юрай Бланар. Он распространял кремлевские нарративы, называя вторжение России на Донбасс в 2014 году "гражданской войной" и призывая Украину "обеспечить права русскоязычных жителей". Также Бланар придумал фейк, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы назвала антироссийские санкции ошибкой.

Спикером Национального совета стал экс-премьер Петер Пеллегрини. Он принадлежит к партии Hlas. Эта политсила является частью коалиции с Smer-SD, возглавляемой Фицо. Кандидатуру Пеллегрини поддержал 131 депутат.

Фицо пообещал, что жизнь в Словакии станет лучше, а сама страна станет более мирной. По его словам, новое правительство будет конструктивным, не будет избегать никаких вызовов и начнет осуществлять суверенную внешнюю политику.

Совместная фотосессия членов нового правительства Словакии / Фото ta3

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