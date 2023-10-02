Об этом 24 Каналу заявил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что ранее лидер Smer-SD заявлял о том, что он прекратит военную помощь Украине и не допустит украинское государство к членству в НАТО.
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Также были другие заявления, которые можно назвать антиукраинскими. Кроме того, много лидер Smer-SD говорил о ЕС и США.
Мы можем получить вторую "Венгрию" под нашей границей, которая может нам ставить те или иные палки в колеса. Есть надежда, что этого не будет,
– сказал Желиховский.
По крайней мере, на это надеются украинские и европейские чиновники. Однако Украина должна быть готова, что определенные решения на национальном уровне ЕС будут принимать значительно сложнее, чем это было раньше. Речь, в частности, о помощи украинскому государству. Однако в Словакии пока не сформировали правительство.
"То есть не можем однозначно говорить, что эта страна стала недружественно настроенной к Украине", – отметил эксперт-международник.
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Выборы в Словакии: какова позиция победителя
- В Словакии 30 сентября прошли досрочные выборы в парламент. В волеизъявлении участвовало 25 партий. Партия Smer-SD, возглавляемая Робертом Фицо, набрала 23,3% голосов.
- Фицо заявлял, что выступает против членства Украины в НАТО. Также он за то, чтобы приостановить военную помощь Украине. Кроме того, лидер пророссийской партии обещал продлить запрет на агроимпорт из Украины.
- К слову, Роберт Фицо – бывший премьер Словакии. Он распространял нарративы Кремля. А также врал о том, что войну на Востоке Украины в 2014 году начали якобы "украинские фашисты", а не Россия.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще рано говорить о том, как результаты выборов повлияют на поддержку Словакией украинского государства. Кулеба добавил, что следует дождаться формирования коалиции.