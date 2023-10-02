Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, постоянно делающий антиукраинские и пророссийские заявления, открыто обрадовался победе Smer-SD на выборах в Словакии. Он поздравил ее лидера Роберта Фицо.

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Что именно сказал Орбан

Глава венгерского правительства создал пост в соцсетях. Орбан выложил фотографию, на которой он жмет руку Фицо, и написал, что с "патриотом всегда хорошо работать вместе".

Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с безоговорочной победой на парламентских выборах в Словакии,

– написал он.

Орбан добавил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Фицо.



Действующий премьер-министр Венгрии и бывший премьер Словакии / Фото Виктора Орбана

Что известно о Фицо