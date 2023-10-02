Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який постійно робить антиукраїнські та проросійські заяви, відкрито зрадів перемозі Smer-SD на виборах у Словаччині. Він привітав її лідера Роберта Фіцо.

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Що саме сказав Орбан

Голова угорського уряду створив допис у соцмережах. Орбан виклав світлину, на якій він тисне руку Фіцо, та написав, що з "патріотом завжди добре працювати разом".

Вгадайте, хто повернувся! Вітаємо Роберта Фіцо з беззаперечною перемогою на парламентських виборах у Словаччині,

– написав він.

Орбан додав, що з нетерпінням чекає на співпрацю з Фіцо.



Чинний прем'єр-міністр Угорщини та колишній прем'єр Словаччини / Фото Віктора Орбана

Що відомо про Фіцо