Варто зазначити, що Фіцо був ярим противником постачання зброї української армії. Однак з його рішення випливає, що позиція стосувалася лише постачання зброї та боєприпасів зі складів армії Словаччини.
До теми Самі добре знаються на корупції: чи посіє Словаччина смуту щодо України в Євросоюзі
Фіцо дав задню у позиції щодо зброї Україні
Прем'єр Словаччини наголосив, що особисто він не буде ставати на заваді тому, щоб словацькі компанії постачали свою зброю Україні.
Якщо компанія хоче виробляти зброю і поставляти її кудись, звичайно, ніхто не буде цьому перешкоджати,
– сказав словацький прем'єр.
Крім того, Фіцо також пообіцяв зробити все можливе, щоб "допомогти Україні в гуманітарному плані". Він також наголосив, що словацька сторона може допомогти українцям у медичному плані або ж із ремонтом цивільних об'єктів.
"Я припускаю, що однією з таких речей може бути розмінування. Існує величезна кількість замінованих територій і боєприпасів, що не вибухнули", – розповів він.
До того ж новий міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк наголосив, що хоче переглянути деякі з уже укладених комерційних контрактів на постачання зброї. Зокрема, наразі Україна прагне отримати словацькі гаубиці типу Zuzana-2, домовленість щодо яких була досягнута у 2022 році.
Раніше Фіцо зробив скандальні заяви щодо України
- Очільник словацького уряду Роберт Фіцо наголосив, що Україна більше не отримає військової допомоги з його країни. Попри це, він зазначив, що словацький уряд продовжить надавати гуманітарну допомогу.
- Свою позицію Фіцо пояснив тим, що краще Росія й Україна "будуть 10 років домовлятися про мир, аніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату". Він також зазначив, що у Росії у цій війні буцімто більші територіальні здобутки ніж в України.
- Варто зазначити, що Роберт Фіцо своєю політикою намагається повернути Словаччину в інший бік, ніж допомагати нашій державі боротися проти агресора. Як словацький прем'єр може нашкодити Україні – читайте у матеріалі.