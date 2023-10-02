Впрочем, впереди Словакию ждут коалиционные переговоры, поскольку ни одна партия не получила большинство голосов. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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Чем Украине грозят пророссийские силы в Словакии

По словам Чаленко, даже формирование коалиции во главе с Робертом Фицо не означает, что заявления, сказанные во время предвыборных баталий, будут реализованы.

Заметьте! Как сообщалось, лидер SMER-SD Роберт Фицо, в случае победы на выборах, планирует отменить военную поддержку Украины.

Отметим, у коалиций всегда существует правило "усреднения позиций". Потому это создает огромные риски для Украины. Поскольку Словакия активно помогала нашему государству в начале полномасштабного вторжения, в частности, удалось организовать:

ремонтную площадку;

логистическую площадку;

снабжение 13 самолетов МиГ-29 и прочее.

Однако риски премьерства Фицо существуют. Будем говорить максимально объективно. Если человека одним из первых поздравляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то можно охарактеризовать, какие же планы у господина Фицо,

– заметил Чаленко.

Также заметно и празднование российской пропаганды. Так, в телеграмм-помойках и на федеральных каналах изрядно радуются победе пророссийского Фицо.

Чаленко о выборах в Словакии: смотреть видео

За Словакией будут пристально наблюдать

Однако, стоит помнить, Словакия остается членом Европейского Союза. Соответственно, на страну будет влиять общеевропейская политика, стимулирующая страну к принятию правильных решений. К примеру, как это происходит с Венгрией.

Будем наблюдать. Не факт, что Фицо станет премьер-министром. Возможно, все-таки коалицию смогут создать во главе с "Прогрессивной Словакией",

– резюмировал Игорь Чаленко.

Чем опасна победа Фицо