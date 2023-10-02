Впрочем, впереди Словакию ждут коалиционные переговоры, поскольку ни одна партия не получила большинство голосов. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
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Чем Украине грозят пророссийские силы в Словакии
По словам Чаленко, даже формирование коалиции во главе с Робертом Фицо не означает, что заявления, сказанные во время предвыборных баталий, будут реализованы.
Отметим, у коалиций всегда существует правило "усреднения позиций". Потому это создает огромные риски для Украины. Поскольку Словакия активно помогала нашему государству в начале полномасштабного вторжения, в частности, удалось организовать:
- ремонтную площадку;
- логистическую площадку;
- снабжение 13 самолетов МиГ-29 и прочее.
Однако риски премьерства Фицо существуют. Будем говорить максимально объективно. Если человека одним из первых поздравляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то можно охарактеризовать, какие же планы у господина Фицо,
– заметил Чаленко.
Также заметно и празднование российской пропаганды. Так, в телеграмм-помойках и на федеральных каналах изрядно радуются победе пророссийского Фицо.
Чаленко о выборах в Словакии: смотреть видео
За Словакией будут пристально наблюдать
Однако, стоит помнить, Словакия остается членом Европейского Союза. Соответственно, на страну будет влиять общеевропейская политика, стимулирующая страну к принятию правильных решений. К примеру, как это происходит с Венгрией.
Будем наблюдать. Не факт, что Фицо станет премьер-министром. Возможно, все-таки коалицию смогут создать во главе с "Прогрессивной Словакией",
– резюмировал Игорь Чаленко.
Чем опасна победа Фицо
- Накануне, 30 сентября словаки голосовали на досрочных парламентских выборах. Победила партия бывшего премьера Роберта Фицо, который имеет пророссийские взгляды.
- По данным Статистического управления Словакии, по состоянию на 08:50 1 октября, Smer набрала 22,94% голосов. "Прогрессивная Словакия" – на втором месте, 17,96%. Третье заняла партия Петера Пеллегрини "Голос" - 14,7%.
- Прежде всего, стоит напомнить, что экс-премьер Роберт Фицо покинул пост в 2018-м в результате массовых протестов после убийства журналиста-расследователя. Этот политик имеет пророссийские взгляды.
- Фицо пообещал прекратить поддержку Украины. Он выступает против членства нашего государства в НАТО. Также заявил, что в случае победы продолжит запрет по поводу украинского зерна.
- Политолог Владимир Фесенко отметил, что многие называют экс-премьера "вторым Виктором Орбаном". Он действительно может возвратиться к власти. Однако, вероятнее всего, в Словакии будет коалиционное правительство.